Novinkou pro letošek pak bylo poměřování sil mezi skupinami. "Po prvním ročníku jsme udělali mezi běžci průzkum, abychom věděli na co se zaměřit, kde jsou naše slabé stránky a co je potřeba zlepšit. Velkou poptávku měly týmové závody, které se tak staly novinkou druhého ročníku," přiblížil Bulín.

Kaskáda Race přilákal i Jaroslava Lesmana ze Znojma. "Bylo to super! Těším se na další ročník," uvedl Lesman.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.