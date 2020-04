Vedení oddílu před startem sezony, na začátku letošního roku, angažovalo dva americké borce, kteří měli Znojmo Knights vést nahoru. Roli hlavního kouče přijal Augie Stevens, záda mu kryl Doug Webster. Oba na konci března prozatím zůstávali ve městě nad řekou Dyjí. „Je to v mlze, prozatím nemáme oficiální stanovisko a liga by začala s opožděním někdy v září, tak bychom hráli zkrácenou formu sezony. Zatím je vše ve hvězdách,“ sdělil týmový manažer Radim Petříček.

Dle něj stojí budoucnost letošního ročníku hlavně na vývoji situace. „Pokud ta liga bude, tak je jasné, že bude bez naší účasti, jelikož je tam pár zahraničních klubů a vypadá to, že překročení hranice zůstane dost limitované. Mohlo by se nám tedy stát, že bychom se vrátili ze zápasu a zůstali bychom čtrnáct dní v karanténě. Pro nás je to letos pasé,“ bědoval manažer Petříček.