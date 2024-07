Jakub Tručka dnes 10:50

Mají za sebou sezonu, která se zapíše do klubové historie. Znojemští hráči se vůbec poprvé podívali do finále české Snapbacks ligy amerického fotbalu, zůstali ale krok od trofeje. V napínavém sobotním Czech Bowlu několikrát dotáhli manko, po prodloužení však slavil klub Nitra Knights, který na domácím stadionu zvítězil 35:28. „Jsem na hráče pyšný, že to nikdy nevzdali,“ podotkl do kamery O2 TV Sport znojemský kouč Martin Kocián.