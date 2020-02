Znojmo Knights fungují už přes deset let. Je pro vás rok 2020 zlomovým?

Spousta věcí se mění, ale jedná se spíše o přirozený vývoj. Odešli kluci, kteří s námi byli poměrně dlouho. V průběhu let založili rodiny a jejich časový fond už není jako ve čtvrté rakouské divizi. V první divizi, kam jsme loni postoupili, je náročnost vyšší. Nová liga byla vždy výzvou. Na druhou stranu se projevuje i absence juniorského mančaftu. Sami cítíme, že je tam dvouletá mezera.

Ale mládežnický flagový tým máte. Ten hraje českou ligu?

Mládežnické týmy jsou nuceny hrát rakouskou ligu, protože od české asociace máme zákaz. Pokud nebudeme nastupovat v tuzemsku, nebude zde hrát ani mládežnický tým. Čtyři pět let hrajeme s flagovým týmem s dětmi od desíti do patnácti let. Bohužel tam není návaznost, kdyby kluci mohli nastoupit do tacklového týmu (do kontaktního fotbalu, který hrajeme my). Střípky juniorského programu se objevily, ale nebyly naplněny. Až loni jsme díky náboru položili pořádné základy juniorky. Z vlastního juniorského programu letos může zasáhnout do hry až pět kluků a doufám, že tohle číslo bude každým rokem narůstat. Trochu bojujeme s personálem. Ohlížíme se jinde po republice a letos i v Americe, abychom zalepili díry, které v týmu máme. Importů bude letos více, než v předchozích letech.

PLNÝ ÚVAZEK

Loni jste angažovali českou hvězdu Jana Dundáčka. Pokračuje i letos?

Bohužel se nám s ním nepodařilo domluvit. Potřebovali jsme quarterbecka, ale chtěli jsme na tuto pozici člověka, který by ji vykonával na plný úvazek a rozvíjel hráče na ofenzivních pozicích. Původně to vypadalo, že se domluvíme na užší spolupráci, kdy by Honza hrál primárně na pozici wide recievera a sekundárně na pozici náhradního quarterbacka. To nakonec nedopadlo. Navíc dojíždění z Prahy by mu už nevycházelo skrze rodinu a práci. Každopádně jsme se rozešli v dobrém.

Začátkem února jste přivedli nového amerického trenéra Augieho Stevense. Jedná se kroky k profesionalizaci týmu?

Díky novému koučovi se nám otevřela spousta možností. Byli jsme deset let zvyklí týden se nevidět a nacpat tréninky do jednoho víkendu. Teď hledáme dohodu, abychom měli smysluplné tréninky i v týdnu. Už přes týden pod ním trénujeme. Augie nám pomůže vést také mládežnické týmy – flagový tým a pořádně připravit juniory. Američtí trenéři mají zcela jiný přístup. Kluci ho vnímají a baví je to. Na rozdíl od nás má jiné nároky na docházku. Nejraději by trénoval šestkrát v týdnu. (smích) K ruce mu bude i quarterback na plný úvazek.

Prozradíte jména dalších nových posil?

Doletěl také avizovaný quarterback Doug Webster, což je člověk, který má s Českou republikou zkušenosti. Je to profík. Má za sebou bohatou kariéru v USA a v ČR hrál už za Ostrava Steelers, předtím působil v Pardubicích Stallions. Hledali jsme někoho, kdo ví, jak to zde funguje. Člověk, jenž přijede ze Spojených států, bývá v šoku, že se borci horko těžko dvakrát setkají na trénink jednou za týden. Dalším je třeba špičkový český runningback z Ostravy Dominik Dvorský. Řešíme i jiná velká jména z české ligy. Pokud se to povede dotáhnout do konce, tak tým bude letos velmi kvalitní.

Co je tedy cílem týmu znojemských amerických fotbalistů?

Je skvělé hrát po boku velkých jmen z rybníku českého amerického fotbalu, ale náš cíl je dostat se do situace, kdy budeme čerpat především z hráčů ze Znojma a okolí, které si vychováme. Máme pro to aktuálně skvěle nakročeno. Importy z USA jsou tu pro nás a pro rozvoj nejen A-týmu, ale hlavně mládežnického amerického fotbalu, který má velký potenciál. Věřím, že k tomuto sportu najde cestu spousta mladých sportovců a dokonce i ti, kteří ke sportu zatím příliš nepřičichli. Nábory do juniorského týmu stále probíhají a jsou „horkým tématem“.

FÁMA O PROTEŽOVÁNÍ

Finance jsou alfou a omegou. Podařilo se vám udržet sponzory do dalšího ročníku?

Z drtivé části ano. Pro ně je druhá nejvyšší divize v Rakousku atraktivní. Americký fotbal je tam oblíbený.

Bavil jsem se s bývalými hráči, kteří už ze Znojma odešli. Někteří tvrdili, že rodiče fotbalistů, kteří přispívají více peněz, byli nasazováni častěji?

To se určitě neděje. Řešili jsme, že někdo dostává více prostoru, než ten druhý. Určitě to nebylo založené na tom, kdo kolik dává financí. Spíše na jejich výkonu. Když to srovnáte s klasickým fotbalem, kde běhá jedenáct lidí a trenér jednou za poločas vystřídá, tak má přehled o všem. U amerického fotbalu jde ale čtyřicet lidí. V našich evropských podmínkách se o koučink někdy stará i pět lidí (v USA při zápasech NFL tvoří trenérský tým desítky členů). Několik trenérů řeší, co se děje v útoku, další sledují obranu a jiní personál na hřišti a tak dále. Radim Pařízek vše dělal sám za pomoci několika vybraných pozičních trenérů, kteří byli ale zároveň hráči.

Bylo to spíše o tom, že nebyl čas řešit personál. V americkém fotbalu to funguje tak, že v danou chvíli pošlu na plac to nejlepší, co můžu. Nechcete ztratit ani kousek hřiště, každá vteřina se počítá. Americký fotbal se nedá hrát na pětasedmdesát procent ani ve chvíli, kdy vyhráváte o padesát bodů. Pokaždé když nehrajete naplno, riskujete svoje nebo spoluhráčovo zranění. Máme zodpovědnost k sobě samým a hlavně jeden k druhému. Je to kolektivní sport se vším všudy. Netuším opravdu, kde se mohla fáma o protežování hráčů na základě financí vzít. Do týmu přispíváme prakticky všichni stejně.

SUPER ÚROVEŇ

Od roku 2016 nastupujete v rakouských soutěžích. V každé sezoně jste se vyhoupli výše a výše až do nynější první divize. Chtěli byste zkusit bojovat o AFL, což je nejvyšší soutěž u našich jižních sousedů?

Zatím ne. Museli bychom se profesionalizovat a zněkolikanásobit rozpočet. Naším cílem je dostat se do play-off a do finálového zápasu. Ten se hraje na stadionu kousek od Tullnu před finále AFL. Utkání navštíví i sedm tisíc lidí, je to obrovská show.

Existuje do budoucna možnost, že se vrátíte do české ligy?

Chuť jít zpět zatím není. Pořád existují důvody, kvůli nimž jsme z české asociace odešli. Navíc v rakouské lize máme všude blíže. Na polovinu zápasů jezdíme do Vídně. Jejich liga má super úroveň.