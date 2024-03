Královopolská kapitánka Kateřina Pelikánová.Zdroj: VK KP Brno/Jan Stejskal

Kateřina Pelikánová, volejbal, VK KP Brno

Volejbal hraje přesně deset let, v Králově Poli se přes mládežnické kategorie probojovala až do A týmu. A přestože jí je teprve devatenáct let, stihla v něm už zanechat větší stopu. S brněnským týmem dvakrát ovládla Český pohár, v extralize pomohla ke zlatu a stříbru z posledních sezon. Od nového ročníku plní roli kapitánky a omlazený tým dovedla do dalšího finále domácího poháru.