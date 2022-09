Počin je to o to unikátnější, že kádry ostatních soupeřů tvořili samí profesionálové. Čeští baseballisté si na turnaj museli brát dovolenou a místo pořádných oslav budou muset zase do svých zaměstnání. „Navíc třeba Britové neměli v týmu nikoho, kdy by se narodil v jejich zemi, a Španělé měli jen dva takové kluky. Takže je to podobné, jako když američtí hokejisté z univerzitních lig vyhráli v roce 1980 olympiádu. Prostě amatéři zase porazili profesionály, je to příjemné,“ usmíval se kouč Čechů Pavel Chadim.

Doposud se český výběr pokoušel o postup na neoficiální baseballové mistrovství světa čtyřikrát. Ani jednou nezapsal víc než jednu výhru, teď přišly hned tři po sobě. „Je to historický úspěch, nikdy předtím se nic takového nepovedlo. Postup mezi dvacet nejlepších týmů na světě, ještě v tom kvalifikačním systému, který je nastavený, je číslo jedna na baseballové mapě,“ radoval se zkušený reprezentant Jakub Hajtmar.

Z úvodu na něco podobného nikdo moc nepomýšlel. Čeští baseballisté začali kvalifikaci s vysoce favorizovanými Španěly a profíkům se zkušenostmi ze zámořské nejprestižnější ligy nestačili. „Začátky turnajů jsou vždy těžké a Španělé měli výhodu, že hráli první utkání už den před námi. Tak jsme to pak od nich schytali, protože už měli něco spolu odehráno a rozstříleli nás,“ popsal Hajtmar, který je kapitán brněnských Draků.

Právě brněnské kluby měly v nominaci velké zastoupení, hned jedenáct hráčů obývá jih Moravy. A z toho pramenila velká česká výhoda – vzájemná sehranost a soudržnost. „Naší velkou zbraní byla i vyváženost, měli jsme kvalitní všechny aspekty – obranu, nadhazování i útok. A pak také ta velká soudržnost, protože ostatní týmy měly hráče z celého světa a nebylo to pro ně jednoduché za týden vytvořit nějakou fungující partu, která by táhla za jeden provaz. Tu my měli,“ pochvaloval si Chadim.

Českou partu tak úvodní direkt nesrazil. Porazila jasně Francii 7:1 a po boji Německo 8:4. Po prohře Španělů s Brity bylo jasné, že v rozhodujícím utkání narazí opět na jižanský výběr. „Že nás v prvním zápase porazili skoro o dvacet bodů, nám hrálo do karet. Protože si pak mysleli, že to bude to samé,“ podotkl Hajtmar.

Jenže nebylo. I proto, že Češi šli do duelu skvěle připravení a se zdravým sebevědomím. „Měl jsem pro kluky před utkáním připravený citát, který dřív řekl slavný baseballista Derek Jeter, a zní: Je to jen další baseballový zápas,“ nastínil český lodivod.

Pro jeho svěřence se tak po velkolepé výhře otevřela premiérová cesta na závěrečný turnaj, který se uskuteční v březnu příštího roku. Skupinovou fázi bude hostit USA, Japonsko a Tchaj-wan, český výběr sehraje své zápasy v Japonsku. A opět se může těšit na střetnutí s profesionály z Major League Baseball. „Pro mě je podobný příklad z roku 2013, kdy jsem trénoval malé kluky a úplně neuvěřitelně jsme přes evropskou a africkou kvalifikaci postoupili na světovou sérii Little League,“ porovnával Chadim.

Ten věří, že si čeští baseballisté v soubojích s pořádajícím Japonskem, Jižní Koreou, Austrálií a Čínou povedou podobně, jako to před devíti lety zvládl jeho mládežnický výběr. „První den jsem hochům na Little League říkal, že si to jedeme hlavně užít a je vůbec štěstí, že tam můžeme být. Postupně se v nás ale probouzela bojovnost a porazili jsme Austrálii a americký tým Great Lakes. Takže i teď se na to těším a myslím, že postupně nás budou chytat roupy tam něco vyhrát,“ dodal s úsměvem kouč.