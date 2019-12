Jak řekl trenér TJ Petr Kozák, jeho svěřenci předehrávali předposlední kolo před Vánocemi na hřišti druhého mančaftu soutěže. „Celý zápas byl jako na houpačce. Skóre se přelévalo z jedné strany na druhou, když remízu přerušil dvě a půl minuty před koncem hráč Moravské Nové Vsi. Byla tam nezvládnutá koncovka a plné body bral soupeř,“ shrnul Kozák.

Do odvetného klání vletěli Znojemští naplno už od rozskoku. Domácí si postupně vybudovali náskok, ovšem několika chybami dovedli střetnutí do dramatického závěru. „To bychom nebyli my. Díky týmovému výkonu jsme zápas proti druhému oddílu tabulky urvali a nadělili jim na Vánoce třetí prohru sezóny,“ dodal kouč TJ Petr Kozák, jehož mužstvo drží v žebříčku soutěže šestý post s patnácti body.



Další klání ho čeká první lednovou sobotu, kdy doma od čtvrt na osm večer sehraje duel s Bystřicí nad Pernštejnem.