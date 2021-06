Poslední červnovou sobotu čeká běžce nové klání v rámci Znojemského běžeckého poháru. Na osmikilometrovou trať se v rámci závodu Kravák Run vydají z Nového Šaldorfa o půl desáté dopoledne.

Organizátoři z oddílu Rabbits Znojmo lákají na malebné prostředí, jelikož trasa vede podél vinic či vinařských sklípků.

„Účastníci nepřijdou ani o panoramata Kraví hory, která dala název tomuto závodu. Sportovci poběží vede převážně po lesních a zpevněných cestách,“ přiblížil pořadatel Jakub Bulín.

Připraven je i závod pro děti, nejmenší absolvují 200metrový, zdatnější mladé naděje pak kilometrový okruh. Zájemci se mohou registrovat online na webu Rabbits Znojmo, ovšem i přímo na místě v den konání akce do osmé hodiny ranní.

Kravák Run museli organizátoři dvakrát odložit kvůli známým okolnostem. Až třetí termín na konci června jim vyšel. Jakub Bulín přišel na myšlenku uspořádat tento podnik potom, co se do Nového Šaldorfa před dvěma lety přestěhoval.

„Protože běh miluji a chodím běhat několikrát do týdne, hned po nastěhování jsem začal hledat trasy, kudy by to šlo. Intuitivně mě to táhlo do přírody směrem na Konice, kde po cestě kromě dalších běžců, pejskařů a pár srnek a zajíců skoro nikoho nepotkáte. A pohled na nekonečné vinice a rozsáhlá pole jsou třešničkou na dortu,“ líčil člen Rabbits.

Nápad inicioval společně s kamarádkou Lenkou Brabcovou. „Je také vášnivou běžkyní, jsme se domluvili, že by bylo fajn uspořádat tu závod. A nad názvem nebylo třeba se moc zamýšlet, Kraví hora – ‚Kravák‘, je pro Šaldorf a místní vinaře typická,“ uzavřel Bulín.