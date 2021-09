Již první zářijovou sobotu stanul na startu překážkového závodu Jindřichohradecký lev Václav Vala a Tomáš Souček. Ten doběhl devatenáctý z tři sta padesáti čtyřech závodníků, jeho kolega skončil celkově čtyřiapadesátý.

„Čekalo na nás šest a půl kilometru běhu a kolem třiceti překážek, mezi kterými bylo například plazení pod ostnatým drátem, střelba z paintballové pistole nebo různé ručkování. To vše za obrovské a hlasité podpory vojáků. Závod jsem si rozběhl celkem dobře, běželo se mi lehce a i přes dva tresty v podobě angličáků a kliků jsem byl schopný dobíhat závodníky, kteří startovali i pětadvacet minut přede mnou,“ hodnotil Souček.

Bratislavský maraton

O den později šli další členové týmu vstříc ČSOB Bratislava maratonu, kde si vybrali trať o délce půlmaratonu.

Ondřej Šrámek, Jakub Bulín i Martin Krause, pro kterého to byl první závod v dresu Rabbits Znojmo, si doběhli pro osobní rekordy. Nejlepší z těchto závodníků byl Ondřej Šrámek, který trať o délce 21,1 km zvládl za 1:37:42, Martin Krause doběhl v čase 1:41:16 a Jakub Bulín 1:50. „Cíl byl jasný, překonat hranici 1:40 s časem 4:45 na kilometr. Ze začátku jsem zvolil pomalejší tempo 4:50 a skončil jsem na 3:45 na kilometr. Čas se mi tak podařilo stlačit na 1:37:42 a nový osobní rekord. Vše zafungovalo jak má, nohy mě skvěle držely a fyzická příprava z jara a léta byla velmi účinná,“ líčil Šrámek.

Druhou zářijovou středu nastoupila početná skupinka Rabbits Znojmo v závodě T-Mobile olympijský běh v Hlubokých Mašůvkách. Řada z nich se umístila mezí nejlepšími deseti závodníky. Trať o délce 5,3 kilometru zvládl nejlépe Ondřej Šrámek, který v čase 20:32 doběhl pouze sekundu před dotírajícím týmovým parťákem Patrikem Bulínem.

Šestou pozici bral Martin Krause, na osmé příčce skončil Pavel Holub a na deváté pozici Jakub Bulín. V kategorii žen doběhla na třetím místě Irena Šinkovič s časem 26:31.

Stafetově kolem Vltavy

„Tento závod byl peklo a zábava v jednom. Začátek závodu měl klidné tempo a v čele se vytvořila početná skupina. Poté jsem vyrazil vpřed a zhruba po dvou kilometrech na čele závodu jsem spojil síly s týmovým kolegou Ondrou. Zbytek závodu jsme si v klidu pohlídali a ve finiši si to rozdali o první místo. Myslím, že pro diváky to musela být zajímavá podívaná,“ uvedl Patrik Bulín.

Druhý zářijový víkend se tým Rabbits Znojmo zúčastnil, jako každý rok, štafetového závodu Vltava Run. Závod, který se běží ze Zadova do Prahy, běželi Rabiťáci ve složení Michal Hájek, Václav Vala, Jakub Bulín, Jakub Šigut, Martin Krause, Ivo Svoboda, Lucie Šebelová, Jiří Svoboda, Irena Šinkovič, David Mahr, Ondřej Šrámek a Jana Budínová. Tento závod je náročný především proto, že se běží jak ve dne, tak v noci, a to nejen po silnici, ale také náročnějšími terény. Rabbits Znojmo obsadili skvělé devětatřicáté místo z 260 týmů.

Tři borci z týmu Rabbits Znojmo se rozhodli, že se v sobotu 18. září postaví na start extrémního závodu Red Bull 400. Závod spočívá ve výběhu skokanského můstku K120 na Ještědu. Patrik Bulín, Jakub Bulín a Ondřej Šrámek běželi proti dalším 699 běžcům, z nichž postupovalo pouze 150 do semifinále. Ondřej Šrámek s přehledem postoupil a společně s Patrikem Bulínem proklouzli do semifinále. Jakub Bulín skončil šest sekund za branami semifinále. Patrik s Ondrou semifinále zvládli a v klidu postoupili do finále, kde je čekal tuhý boj. Ondřej Šrámek si doběhl pro skvělé 23. místo a Patrik Bulín pro celkové 29. místo.

Osobní rekord

„Naším prvotním cílem bylo poprat se s tratí co nejlépe to půjde a užít si to. V kvalifikaci v údivu všech jsem ve druhém rozběhu, kde běželo 70 běžců, skončil na neuvěřitelném 10. místě a celkově v kvalifikaci jsem skončil na 55 místě. Měli jsme možnost běžet s Patrikem v druhém rozběhu, kde ze 150 běžců postupovalo do finále pouze 40 nejrychlejších a 10 automaticky postupovalo jako vítězové z kvalifikace. Patrik a já jsme se do tohoto rozběhu neuvěřitelně zakousli a překonali sami sebe. V cíli jsme se dostali oba v čase pod pět minut a postoupili do finále. U finále bylo cílem přežít a doběhnout do cíle v pořádku s nějakým dobrým časem. Ve finále jsme si s Patrikem prohodili pozice a já jsem doběhl na 23. místě v novém osobním rekordu na můstku 04:44:7. Neskutečné, že jsem ještě vylepšil čas ze semifinále o 10 sekund. Patrik skončil na 27. místě s časem 04:50:30," řekl Šrámek.

Ve stejný den běžel Tomáš Souček překážkový závod s názvem Dobroběh v Soběslavi a bylo z toho třetí místo. Jako svou kategorii zvolil Army run, kde na běžce čekalo 6,5 kilometru a třináct různých překážek.

Příště na Kaskáda Race

"Mně ale nejvíce potrápilo značení trati a tak jsem si zaběhl přesně o kilometr víc. Nejdřív jsem si pořádně zanadával a chtěl jsem závod už jen tak doklusat. Nakonec jsem se ale rozhodl do toho naopak ještě víc šlápnout a nakonec z toho bylo třetí místo v kategorii, což mě dost překvapilo," vyprávěl Šrámek.

V následujících dnech čekají na členy Rabbits Znojmo další závody. "Již tuto sobotu chystáme na překážkový závod Kaskáda Race, který také spolupořádáme. O týden později můžete vidět početnou skupinu Rabbits na běžeckém závodě Horská výzva na Pálavě," pozval Jakub Bulín.