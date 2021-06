Když znojemský sportovec Vojtěch Čabala vyrazil poslední květnový víkend na trať Pražského maratonu, netušil, že překoná osobní rekord. Nakonec dvaačtyřicetikilometrovou trať zvládl za 2:38:49 a uzmul devětačtyřicátou příčku.

„Plánoval jsem zkusit běžet na čas okolo 2:45:00. V nabitém startovním poli se ale běželo rychle, tak jsem se snažil držet tempo a nezpomalit. Nakonec vše sedlo, jak mělo a v průběhu se mi povedlo i zrychlit. Od třicátého kilometru jsem začal uvažovat, že by výsledný čas mohl být možná i pod 2:40:00. O deset kilometrů později už to vypadalo hodně nadějně, tak jsem do závěru dal veškeré síly a povedlo se!“ popsal radostně Čabala.

Jelikož součástí akce bylo i republikové mistrovství v maratonu, musel se na něj závodník kvalifikovat. Čabala disponoval dobrým vstupním časem z českého šampionátu v půlmaratonu.

Letošní ročník tradičního závodu poznamenalo pár změn. Ve čtyřech týmech běželo dohromady sto dvacet borců a borkyň. Pátou byla skupina elitních afrických běžců.

„Atmosféra byla dobrá. Afričani nás předběhli o jedno kolo, tak když kolem mě podruhé probíhali, tak mě to motivovalo. Lidé postávali podél trati a fandili,“ líčil Čabala.

Pracovní frmol

Navíc organizátoři celou délku klání smrskli na dvanáct tříkilometrových okruhů centrem tuzemské metropole.

„Běželo se centrem, jako při klasickém maratonu, ale bylo to v omezenějším počtu lidí. Já nejsem Pražák, abych řekl přesnou trasu, probíhalo se kolem Staroměstského náměstí, náměstí Republiky a dále v centru, přes nějaký most,“ krčil rameny sportovec.

Jak sám řekl, pro letošek má splněno. Na podzim by však rád vyrazil na závody jen tak, pro radost. „Lákají mě půlmaratony v Českých Budějovicích či Bratislavě. Ještě uvidíme, jak bude čas,“ přemýšlel Čabala.

Jelikož provozuje oblíbenou hospůdku v Lukově, čeká jej se začátkem sezony maraton na place. „Nezbývá, než přežít pracovní frmol. Třeba díky tomu budu mít příště lepší čas na závodech,“ uzavřel s úsměvem Čabala.