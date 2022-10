Ducár dle svých slov nic nepodcenil. Vyladit však musí limit pro křížovou váhu, což v boxu představuje kategorii do 90,7 kilogramů. Navážit by měl však bez problémů.

Soupeř znojemského boxera před pátečním duelem do svého protivníka šil. "Dřív jsme byli kámoši, trénovali jsme, spárovali jsme, ale teď je vztah trochu jiný. Pro mě je Vasil v tuhle chvíli manipulátor, možná do jisté míry i lhář, protože se do mě obouvá a říká věci, které nejsou pravda," pronesl Pejsar.

Jihomoravského borce však jeho slova nechala v klidu. "Chápu to z pohledu propagace zápasu, ale se mnou osobně to nic nedělá, protože neumím být zlý. Možná dosáhne toho, že budu chtít být v zápase ještě tvrdší," uvedl Ducár, povoláním policista u speciálních jednotek.

Pejsara totiž loni v listopadu plzeňský krajský soud odsoudil za zbití hosta erotického klubu a šampion vyfasoval čtyřletou podmínku. "Pokud má s policií špatnou zkušenost, tak to pravděpodobně není chybou policie. To bych více neřešil," pokračoval Ducár.

Ten disponuje v současné době dobrou formou, jelikož letos absolvoval dva mezinárodní zápasy, v nichž však padl. Poprvé proti jednomu z nejlepších boxerů v křížové váze na světě Mikovi Perezovi o interkontinentální titul WBA a poté i velmi smolně o titul organizace IBF proti Jordanovi Thompsonovi.

"Vyhovuje mi více zápasů. Forma díky přípravě graduje, nic jsem nepodcenil a do duelu s Pejsarem jdu hladovější. Rád bych, kdyby měl páteční zápas podobný průběh jako ten před dvěma lety,” vyřkl přání Ducár.

Podle jeho trenéra Michala Vančury je Ducár psychicky odolný. Je to neuvěřitelný profesionál, který pořád dře. Po zápase je hned v tělocvičně, takže je zase extrémně dobře připravený, což vlastně říkám skoro pořád. Výhra s Pejsarem by měla být pro něj povinnost,” burcoval kouč.