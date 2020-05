Pandemie koronaviru vystavila boxerovi Vasilu Ducárovi závodnickou stopku. Postupem času však vláda začala opatření rozvolňovat a znojemský boxer využil příležitosti a přihlásil se do seriálu zápasů ve smíšených bojových uměních, neboli MMA, Oktagon Underground (OU).

Ducár se postaví do ringu v kategorii do devadesáti kilogramů. Zkušenosti s MMA má. „Už jsem v něm absolvoval zhruba deset zápasů. V malých rukavicích jsem bojoval i v televizní show I Am Fighter, kde jsem porazil Michala Janáčka,“ líčí třicetiletý sportovec.

OKTAGON UNDERGROUND

- série sedmi zápasů v MMA

- jeden týden se bojuje v Čechách, druhý na Slovensku

- bojuje se v pěti váhových kategoriích (ženy do 60 kg, muži do 70, 80, 90 a 100 kg)

- v každé skupině nastoupí čtyři Češi a čtyři Slováci

- jednotlivý zápas bude trvat tři kola po třech minutách, v případě remízy rozhodne extra kolo navíc

- účastníci bojují o prize money v hodnotě 100 tisíc eur

- zápasy budou vysílány on-line, později bude možnost přítomnosti diváků v aréně (záleží na rozvolňování opatření v souvislosti s pandemií koronaviru)

Do Oktagon Undergroundu nastoupí jako jediný Znojmák. V jiné váhové kategorii měl zápasit Ducárův kamarád z města nad řekou Dyjí, Vladimír Lengál, ten je však zraněný. „Nevím o nikom jiném, kdo by tam ze Znojmáků byl,“ ubezpečuje Ducár.

Projekt OU mu připadá zajímavý a vzhledem k současné situaci nepočítá, že by do podzimu bojoval v jiných kláních. „Zápasy jsou v době, kdy to jinde není možné, takže z toho důvodu jsem se přihlásil,“ dodává zápasník.

V osmistěnu půjde do soubojů se známými jmény MMA jako Salčák, Peňáz a Krištofič. „Jsou tam kluci, se kterými se hodně znám. Normálně bychom proti sobě nešli. Určitě to bude zajímavé. Čekám pozitivní ohlasy,“ věří Ducár.

Znojemský bojovník nechce předjímat výsledek. „Rád bych se dostal do finále, ovšem je tam spousta šikovných chlapů a v malých rukavicích se za těchto pravidel může stát cokoliv. V zápasech nechám, co umím a doufám, že to bude stačit, abych vyhrál,“ uzavírá.