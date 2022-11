Ducár letos nastoupí do ringu již ke čtvrtému titulovému klání. Povoláním policista u speciálních složek padl naposledy v bitvě o interkontinentální titul WBA s Kubáncem Perezem poprvé v kariéře před limitem a poté velmi smolně na body s Jordanem Thompsonem o evropský pás IBF.

„Letos toho nebylo málo, ale nakonec jsem se s manželkou dohodl a dostal svolení ještě k jednomu zápasu,” prozradil s úsměvem Ducár. Výzvu od Řezníčka přijal z jediného důvodu. „Je to Lucerna, takže si myslím, že by mě nakonec mrzelo, kdybych galavečer sledoval od televize nebo jenom z hlediště,“ dodal bojovník.

Čeká jej náročná příprava a bude muset oželet i sváteční cukroví. „Možná je to ve finále dobře, protože by se to mohlo zvrtnout. Bude lepší, když budu muset přes Vánoce držet disciplínu,“ bral s humorem dvaatřicetiletý boxer.

S Řezníčkem bojoval poprvé a naposledy před čtyřmi lety. Utkání tehdy skončilo remízou. „Tehdy to byla velká bitva na deset kol. Doufám, že teď český titul obhájím. Každopádně soupeř je technický a myslím si, že bude i dobře takticky připravený, protože se dobře známe,“ uzavřel Ducár.