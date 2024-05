Bronzová medaile byla pro znojemskou korfbalistku Pavlíčkovou nejlepším dárkem

Korfbalistka Jitka Pavlíčková ve svých devatenácti letech toho stihla už hodně v rámci sportu původem z Nizozemí, který se přes třicet let hraje i ve Znojmě. Bronz z mistrovství světa, a ještě v plážovém korfbalu, jí do sbírky chyběl. Teď už jí visí na čestném místě doma. Pavlíčková se totiž jako jediná ze Znojma kvalifikovala na světový šampionát v beach korfbalu do Thajska.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Znojemská korfbalistka Jitka Pavlíčková získala s českou reprezentací na konci dubna bronz na MS v plážovém korfbalu v Thajsku. | Foto: se svolením Jitky Pavlíčkové

Stejně jako u běžného korfbalu jsou členy týmu jako v jediném kolektivním sportu na světě ženy i muži. Zde podobnost končí. „Pozměněná jsou nejen pravidla hry, ale i rozměry hřiště a počet hráčů, kteří hrají. V klasickém korfbale nastoupí na palubovku osm hráčů z jednoho týmu, v tom plážovém jenom čtyři, dvě holky a dva kluci, a po celou dobu zápasu se můžou neomezeně střídat. Hřiště je o dost zmenšeno, protože se přebíhá z jedné strany na druhou a není to rozděleno na dvě poloviny, jako v tom klasickém,“ přibližuje Pavlíčková. Česko má bronz z MS v beach korfbalu. I se znojemskou stopou Rozhodčí dohlíží na průběh hry, ale píská pouze případné fauly a auty. „Samotné rozehrávky pak už nechává na nás. Zajímavým pravidlem je i to, že si můžeme vystřelit koš za dva body, což není zvykem, a to v případě, když trefíme koš za půlkou nebo na vyhraničených místech v rozích hřiště,“ dodává držitelka bronzu. Ten získala na konci dubna v Thajsku. Již předtím prošla všemi reprezentačními kategoriemi, a to od U15 až po dospělé. „Tyto soutěže byli jak mistrovství Evropy, tak i světa. A jsem ráda, že mě reprezentace oslovila i nyní a já se tak mohla radovat z další medaile,“ popisuje Pavlíčková. OBRAZEM: Korfbaloví Modří Sloni Znojmo porazili doma České Budějovice Nejtěžší pro ni byl na písku v jihovýchodní Asii úvodní zápas. Členy reprezentace překvapilo velké teplo. „A taky jsme dostali v úvodním zápase soupeře z Polska, který byl první ve světovém rankingu. Měli už nějaké zkušenosti z předešlých mistrovství, a proto jsme proti nim prohráli. To se ale vše změnilo v zápase o bronz, kdy jsme Polákům oplatili prohru ze základního kola a vybojovali si zaslouženou výhru,“ těšilo znojemskou korfbalistku. Navíc třetí místo na světovém šampionátu pro ni mělo i jiný význam. „Celkem náhlý výlet se vydařil. Taky to byl pro mě rozhodně nejlepší narozeninový dárek, co jsem si mohla přát,“ uvedla sportovkyně. Znojmo odjelo z Uherského Brodu s jedním bodem. Hráče 1. SC odvezla sanitka Pavlíčková má i nyní nabitý program. Maturuje, chystá se na přijímačky na vysokou školu a stíhá i trénovat, i když korfbalová sezona extraligovým Modrým slonům nedávno skončila v semifinále play-off proti Prostějovu. „Teď se budu věnovat atletické přípravě. Začíná mi zase tato sezona. I když raději bych zažila korfbalové finále,“ přiznává devatenáctiletý multitalent. Od podzimu chce nastoupit na vysokou školu, ale nové angažmá hledat nehodlá. „Ráda bych hrála pořád ve dresu Znojma, a to i v případě, že bych studovala někde daleko. Nemám v úmyslu za někoho hostovat, pořád chci být součástí našeho týmu,“ uzavírá Pavlíčková.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu