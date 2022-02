Dva body jsou doma. Bezbrankový duel mezi Orly a Klagenfurtem rozhodly nájezdy

Reprezentant TT MK začínal se stolním tenisem před devíti lety, záhy jej však vyměnil za fotbal. Zpátky k zeleným stolům se vrátil loni. "Paradoxně mě k němu přivedla všemi nenáviděná vládní nařízení, která znemožňovala člověku dělat prakticky všechno, na co byl do té doby zvyklý, a tím pádem si musel hledat alternativy. V mém případě se alternativou stal stolní tenis, do kterého jsem se během letních prázdnin znovu zamiloval. Začali jsme si tedy s kamarádem pohrávat s myšlenkou, že bychom začali hrát závodně. A jelikož jsem na TT MK vzpomínal vždy v dobrém, volba byla jasná," objasnil Konečný.

De facto soutěžit začal až letos ve druhé MLST. Se spoluhráči drží střed tabulky. "Máme na kontě cenné skalpy z horké půdy v Prosiměřicích a na Máslových Trubičkách, čemuž já osobně dávám velkou hodnotu," vypočetl sportovec.

V následující sezoně plánuje Konečný nastoupit v registrovaných soutěžích na Brněnsku. Čeká jej regionální přebor v dresu Moravského Krumlova. "Těším se moc, především na složení mužstva, které by měli tvořit převážně moji dobří kamarádi a vrstevníci z MK. Ukážeme soupeřům, že se s námi bude muset počítat" hecoval Konečný.

Nohama však zůstal na zemi. "Zatím si v rámci stolního tenisu dávám spíše menší, snadněji dosažitelné cíle, ze kterých ty velké potom vzejdou jako důsledek těch malých. Mít teď hlavu v oblacích a přemýšlet nad extraligou mi přijde kontraproduktivní," uzavřel osmnáctiletý hráč.