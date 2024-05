Česká korfbalová reprezentace na konci dubna absolvovala mistrovství světa v beach korfbalu. V Thajsku nakonec získala bronz a díky Jitce Pavlíčkové mělo zastoupení i Znojmo.

Znojemská korfbalistka Jitka Pavlíčková získala s českou reprezentací na konci dubna bronz na MS v plážovém korfbalu v Thajsku. | Foto: se svolením Jitky Pavlíčkové

Česká reprezentace nestačila v prvním zápase mistrovství světa na úřadující světové šampiony z Polska a po vyrovnaném průběhu podlehla nejtěsnějším rozdílem 5:6. Druhý duel proti Portugalsku, které na šampionátu obhajovalo pozici vicemistra z MS 2022, českému družstvu nevyšel, když v poločasové přestávce to bylo 0:1 a stejným poměrem skončil i poločas druhý a celkový výsledek 0:2 byl košově nejchudším v dosavadním průběhu šampionátu. Češi mohou litovat dvou neproměněných penalt a bez vstřeleného koše je těžké získat body.

OBRAZEM: Korfbaloví Modří Sloni Znojmo porazili doma České Budějovice

"V následujícím utkání česká reprezentace poprvé zvítězila, když porazila outsidera skupiny 14:8. Vítězství se však nerodilo lehce, neboť Češi prohrávali na začátku utkání 0:2 a do poločasové přestávky se šlo za stavu 4:4. V druhé půli se Skotové dlouho drželi na dostřel, ale v závěru již neměli dost sil a Češi zkušeně dovedli zápas do vítězného konce a uchovali si tak naději na postup do čtvrtfinále. Poslední zápas prvního dne vyšel českému týmu výtečně a bezmocné družstvo Austrálie rozdrtili výborným výkonem 12:1," popsal za české korfbalisty Josef Pavlíček.

Česká reprezentace druhý hrací den zakončila základní skupinu vítězstvím nad Indií poměrem 12:8, a to zejména díky výborné první půli, v níž sice prohrávala 1:2, ale sedmi trefami v řadě otočila na počasový výsledek 8:2 a zápas bez problémů dovedla k výhře a zabezpečila si třetím místem v základní skupině postup do čtvrtfinále. Ve čtvrtfinále tak na Česko čekal opět nepříjemný soupeř z Pyrenejského poloostrova Portugalsko, se kterým v základní skupině nedokázal náš výběr skórovat a prohrál 0:2. Tentokrát se však našim dařilo o poznání lépe, i když opět se jednalo o napínavou bitvu s minimem košů. Češi se dokázali v první půli dostat do vedení a nakonec zvítězit 3:1 a postoupit mezi nejlepší čtyři týmy světa.

OBRAZEM: Papírově suverénní Znojmo vyšlo proti Blansku jen s remízou

"Ve večerním semifinále Češi předvedli bojovný výkon, ale proti hvězdami nadupanému Nizozemsku zvítězit nedokázali, když v polovině utkání prohrávali 2:5 a nakonec podlehli 3:9. Česká beachkorfbalová reprezentace dokázala v zápase o bronz oplatit porážku úřadujícím světovým šampionům z Polska a vybojovala historickou první medaili pro Česko z MS v beach korfbalu. Češi vstoupili do utkání koncentrovaně a nikdy, kromě stavu 0:1, nepustili soupeře do vedení. Skóre se vyvíjelo dobře v náš prospěch, když v polovině zápasu vedlo naše družstvo 4:1. Po změně stran Češi zvýšili z proměněné penalty již na 5:1 a medailový sen dostal reálné obrysy. Důslednou obranou v posledních minutách Češi eliminovali nápor Poláků, zvítězili 6:2 a mohli slavit světový bronz," dodal Pavlíček.

Tasovice zvládly infarktový závěr a proti Vrchovině na jaře doma poprvé vyhrály

Znojemský korfbal reprezentovala Jitka Pavlíčková z klubu MS YMCA Znojmo, která jako jediný hráč v Česku má nyní všechny tři poslední bronzové medaile z mistrovství Evropy a mistrovství světa v korfbalu.