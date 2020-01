V jakých plaveckých disciplínách závodíte?

Plavu krauly na dvě stě a čtyři sta metrů a motýly na dvě stě metrů. Loni jste vybojoval spoustu úspěchů. Ať už to bylo na domácích šampionátech či na mistrovství světa nebo Evropy.

Který úspěch byl pro vás tím největším?

Určitě to byla bronzová medaile na mistrovství Evropy v Kazani. Trénovali jsme na ni dost, což se vyplatilo. Byla škoda, že mi o dvě desetiny uteklo druhé místo. Ve finiši jsem to trochu nepobral. Nevěděl jsem, co dělám. Měl jsem černo před očima a pouze jsem plaval.

Na mistrovství Evropy v Glasgow jste v prosinci vůbec poprvé startoval za seniorskou reprezentaci. Oba znojemské plavce, jak Veroniku Kolníkovou, tak vás, postihla před odletem viróza. Šlo s ní plavat?

Dalo se s ní plavat, ale dopadl jsem hůř. Myslím si, že jsem skončil třiatřicátý. Tam šlo hlavně o to, že jsme na kontinentální šampionát moc neladili, protože kdybych se zlepšil ze svého osobního rekordu o dvě vteřiny, tak bych byl z třiatřicátého místa pětadvacátý. Bylo by to na nic. Trenér řekl, že se budeme soustředit na další cestu. V Glasgow jsem si vyzkoušel atmosféru a vypozoroval jsem, i jak trénují ostatní.

POSLEDNÍ ŠANCE

Je těžké dostat se do české reprezentace?

(smích) Pro mě zatím ne. Mám lepší časy, než jsou limity. Ovšem limity na větší soutěže jsou přísnější.

Před dvěma lety jste studoval pedagogickou školu ve Znojmě. Pokračujete na univerzitě? Jak vůbec probíhá váš tréninkový život?

Na vysoké škole zatím nejsem. Přerušil jsem třetí ročník s tím, že bylo poslední nominační období na olympiádu, na kterou se s koučem nejvíce soustředíme, stejně jako na mistrovství Evropy v dlouhém bazénu. Do čtvrtého ročníku půjdu až letos v září. Trénujeme jedenáctkrát do týdne. Ráno, odpoledne a večer. Volnou máme pouze neděli.

Lze se uživit plaveckými aktivitami?

(smích) Pořád přežívám z příspěvků rodičů. (smích) Teď jsem naštěstí zaměstnancem sportovního centra Olymp. Na některých závodech v tuzemsku se dají vydělat nějaké peníze za nejlepší bodový výkon, ale na samotné uživení to není.

V srpnu jste překonal o devatenáct setin tuzemský rekord Květoslava Svobody na mistrovství světa juniorů v Budapešti. Jak to známý olympionik vzal?

Posledního půl roku mi před každým závodem, na který jsme společně jeli, říkal, že je jasné, že onen rekord někdo překoná a byl by rád, kdyby jej překonal další znojemský plavec.

POLOROZPADLÉ LÁZNĚ

Trénuje vás Jiří Kyněra, jenž v minulosti vedl českou reprezentaci. Setkáváte se s Květoslavem Svobodou. Chcete kráčet v jejich stopách?

Přál bych si to a snažím se. Když to vezmu z dnešního pohledu, způsob trénování se od doby, kdy plaval Květoslav Svoboda, posunul. Plaveme více kilometrů. Přišlo se na nové věci, jak lidské tělo funguje, takže příprava je jiná. Chtěl bych dosáhnout toho, čeho on. Být třeba druhý na mistrovství Evropy, akorát nyní v jiných časech. Panu Kyněrovi bych chtěl poděkovat za sezonu, kterou se mnou strávil a že to s celým oddílem táhne dál, ačkoliv by si dávno mohl užívat důchodu. Pořád má snahu.

Máte za sebou soustředění v Jablonci nad Nisou. Co jste pilovali?

Měli jsme tam přípravu na soustředění ve španělském pohoří Sierra Nevada, kam jedeme na měsíc. Jelikož středisko leží více než dva tisíce metrů nad mořem a budeme tam dlouho, tak jsme jeli do Jablonce, kde mají biatlonisté speciální komory, které simulují vysokohorský vzduch, takže tělo si trochu zvykne.

Letos upřou nejen sportovci svůj zrak na letní olympijské hry v Tokyu. Máte nakročeno, abyste se na ně kvalifikoval?

Nedokážu říct. Je to můj největší cíl. Uvidíme. Závodil bych na dvou stech metrech motýlem. Nechci to zakřiknout, ale abych se kvalifikoval, chybí mi zlepšit čas o jednu sekundu.

Vedení znojemské radnice usiluje o stavbu nového plaveckého bazénu v areálu koupaliště v Loucké ulici. Neztratí pak staré lázně kouzlo?

Těším se na nový bazén. V létě jsme pouze venku a vše je super. Máme projetou celou republiku a přijde mi, že Louka je nejhezčí venkovní areál, který v Česku vůbec existuje. Na ostatních lokacích se necítím dobře už díky tomu, jak to někde vypadá. Lepší prostředí vám dá dobrý psychický pocit. V lázních je vše polorozpadlé a depresivní, v Louce je to pozitivní.