KALAŠNIK. Na bojovníka brněnského Jetsaam Gymu Andreje Kalašnika se těšila patrně největší část zaplněné brněnské haly. Borec ukrajinského původu potěšil výhrou, ovšem vzhledem k jeho předchozím vystoupením se čekalo víc, podsaditý brazilský sok Joel dos Santos jej trápil. „Nebyl to moc atraktivní zápas, což mě štve, ale borec byl dvakrát zkušenější než já, takže jsem to uhrál takticky. Po prohře jsem musel dát Brnu vítězství. Možná mě ovace trochu spoutaly, ale pořád se vyvíjím, mám ponaučení. Historie se neptá, mám vítězné políčko a vím na čem dál pracovat,“ uvedl sedmadvacetiletý Kalašnik.

V březnu prohrál už v prvním kole s jiným Brazilcem Kaikem Britem. Tentokrát si vše hlídal a držel duel ve velterové váze do 77 kilogramů hlavně v postoji. „Lidi asi viděli vše, třeba i stíhačku couvat, ale Kalašnika celý zápas v postoji asi nikdo neviděl,“ usmál se brněnský ranař a přidal vysvětlení: „Tři týdny před zápasem mi odešla spodní záda, takže jsem newrestlil, což je moje nejsilnější stránka. Neplánoval jsem držet zápas v postoji, ale byla to jediná možnost. Naběhal jsem asi sto kilometrů,“ pravil v nadsázce zápasník, jemuž v roli kouče v kleci pomáhal také šampion UFC Jiří Procházka.

DOHNAL. Třicetiletý borec s přezdívkou Hezoun předvedl po titulovém knokautu Patrika Kincla snad nejhezčí výkon večera. Pěstní přestřelka s kanadským dlouhánem Davidem Moonem zvedala diváky ze sedadel. Po zápase se radoval Jakub Dohnal, který hájí barvy Fight Club Brno a Swag Brno. „Slíbil jsem si, že když půjdu do šestašedesátky, budu to nový já. V tréninku jsem našel sám sebe a uvědomil jsem si pár věcí. Nebyl plán celá tři kola boxovat, ale že se z toho nepo… Asi myslel, že ho budu házet, chtěli jsme boxovat a vydrželo to tři kola. Jsem rád, že jsme ukázali, co umíme,“ radoval se Dohnal.

Duel se odehrál v pérové váze do 66 kilogramů, jenže Moonovi se nepodařilo shodit. Brněnský bojovník se rozhodl, že do souboje nastoupí, když jeho soupeř v jedenáct dopoledne naváží 72 kilogramů. To splnil. „Nemám pro to omluvu. Měl jsem začít shazovat před třemi týdny, ale začal jsem až před dvanácti dny, moje počáteční váha byla vyšší než obvykle. Děkuji Jakubovi za nabídku, bylo to poprvé, kdy jsem udělal takovou chybu,“ kál se Moon.

Dohnal si vede zápasnický deníček, do něhož si poznačil scénáře, jaké mohou nastat. Takže ho nic nepřekvapilo. „Začal jsem pracovat s vizualizací, popsal jsem tři stránky papíru, napsal jsem si nejhorší scénář, jak bude zápas vypadat a skončí mým vítězstvím. Nakreslil jsem si jeho hlavu na trám půl metru nade mnou a zkoušel si nástupy. Udělal jsem si ho daleko vyššího, aby mě nic nezaskočilo, pak mi v reálu přišel malý. Dokonce jsem si napsal, že mi první kolo nevyjde žádný takedown a budu nasr… Vizualizace je strašně důležitá a chci s ní pracovat víc,“ líčil Dohnal.

ROUŠAL. Vrchol první části galavečera obstaral postojový souboj Radka Roušala z Muay Thai Brno proti Marku Bartlovi podle pravidel Undergroundu do 71 kilogramů. Tvrdou bitvu vyhrál zlý hoch „Ruchy“ na body. „Výhra je hodně důležitá pro každého. Marek je kvalitní soupeř, udělali jsme pěkný zápas a jsem rád, že jsem vyhrál,“ řekl pětadvacetiletý vítěz, který ocenil atmosféru: „Mám to rád a užil jsem si ji náramně.“

Bartl před duelem provokoval, že vystupuje jako grázl pouze naoko a pozná, jak to chodí na ulici. „To je součást té show, trochu jsme to museli vyhecovat. Rád jsem si po dlouhé době střihl souboj v postoji, už jsem zapomněl, jak to je jiné,“ sdělil rovněž Bartl.

GOTTVALD. Úvod Oktagonu 35 patřil zápasníkovi Jetsaam Gymu Brno Janu Gottvaldovi, který na body zdolal Edilsona Françu z Brazílie ve váze do 93 kilogramů. „Jsem na sebe naštvaný. Z mojí strany to byl nudný a pasivní výkon, ale po třech letech pauzy, tvrdém knokautu od Frankensteina a zlomenině v noze jsem se potřeboval rozkoukat a všechny pochybnosti a černé myšlenky o sobě spláchnout jednou provždy,“ zmínil Gottvald tři roky starou porážku s Brazilcem Henriquem da Silvou.