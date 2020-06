I nepříznivé počasí, které panovalo poslední květnovou sobotu, přijelo do sportovního areálu ve Vranovské Vsi sedm desítek dětí. Ty poměřily síly v rámci závodu Cyklistikiáda 2020.

Akci založil před čtyřmi lety Miroslav Pokorný. Letošní vysoká účast závodníků od pěti do osmnácti let jej překvapila. První ročník absolvovalo sedmatřicet sportovců. „Letos jich dorazilo sedmdesát, což je nádherné. Můj sen bylo dostat se na padesátku, ale překonali jsme to. Když jsem viděl startovní listinu, tak jsem z ní byl až špatný, protože na tolik dětí jsme nebyli připravení,“ uvedl Pokorný.

Organizátoři rozdělili mladé cyklisty do šesti kategorií. „Nachystali jsme pro ně skupiny od odrážedel až po dorost,“ upřesnil Pokorný. Aby dostál nařízeným vládním opatřením kvůli pandemii koronaviru, musel zvolit jiné místo pořádání. „Uplynulé ročníky proběhly jinde, ale kvůli koronaviru jsme zvolili místní sportovní areál, aby lidé dodržovali rozestupy,“ prozradil hlavní pořadatel.

Impulsem pro organizování Cyklistikiády byla pro Pokorného zkušenost s cyklistickými kláními v regionu. „Jezdil jsem Kolo pro Život či Lahocup a u nás podobný formát chyběl, proto jsem se rozhodl, že to vyzkoušíme a podařilo se,“ uzavřel Miroslav Pokorný.

VÝSLEDKY CYKLISTIKIÁDY 2020



Chlapci (13 až 15 let)

1. Libor Kuba, 2. Petr Fiala, 3. Richard Částek



Chlapci (10 až 12 let)

1. Sebastián Kuklík, 2. Jakub Votava, 3. Martin Částek



Dívky (10 až 12 let)

1. Kateřina Špačková, 2. Dominika Modrá, 3. Laura Křivánková



Chlapci (7 až 9 let)

1. Robin Adámek, 2. Šimon Stojan, 3. Marian Pokorný



Dívky (7 až 9 let)

1. Julie Hálová, 2. Sofie Pokorná, 3. Amálie Kollnerová



Chlapci (do 6 let)

1. Michal Kovář, 2. Jakub Pivnička 3. Ladislav Pataky



Dívky (do 6 let)

1. Natálie Heverová, 2. Karolína Křivánková, 3. Lada Hálová