Bojovník Jiří Procházka se v neděli vrací do záře reflektorů. Rodák z Hostěradic vyzve v hlavním zápase turnaje UFC 295 Brazilce Alexe Pereiru o titul v polotěžké váze nejprestižnější světové organizace smíšeného bojového umění MMA. Držet palce mu budou i stovky lidí v jeho rodné vísce.

Hostěradice zatím spí. Do místního kulturního domu však v neděli dorazí více než dvě stovky lidí sledovat zápas místního rodáka Jířího Procházky. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Hostěradický fotbalový oddíl TJ Družstevník, jehož dres Procházka oblékal, totiž připravil promítání přenosu z newyorské Madison Square Garten. Sál zdejšího kulturního domu otevře své dveře už ve dvě hodiny ráno, duel Procházky s Pereirou pak pořadatelé pustí na plátno kolem páté hodiny.

V první bitvě o titul UFC uspěl Procházka na zemi. Teď čelí výzvě v postoji

A podle ohlasů místních to bude velká akce. "Jen na událost na Facebooku nám zareagovalo přes dvě stovky lidí. Žije tím celá obec, od nejmladších děcek až po důchodce. Všichni na to čekají," přiblížil za pořadatele Luboš Novotný.

Obavy z brzkého ranního času nemá. "Sál otevřeme už tři hodiny před zápasem. Posunuli jsme to na žádost občanů. Máme pro ně nachystané i překvapení. Myslím si, že to bude velké, jako naposled," dodal Novotný.

Z Procházky je samotář. Dodává mi to vnitřní sílu, říká před bojem o titul UFC

Podobnou událost totiž místní TJ Družstevník pořádala už loni v červnu. "Odehrálo se to také v noci, zápas tenkrát sledovalo pět stovek diváků na hřišti na plátně," vzpomněl organizátor.

S nadsázkou dodal, že až Procházka v neděli ráno s Pereirou dobojuje, půjdou Hostěradičtí z kulturního domu rovnou do kostela.

OBRAZEM: Znojemští fotbalisté porazili Frýdek gólem těsně před koncem utkání

"Někdo to musí vypít. Máme nachystaných deset beček piva. A jelikož diváci budou mít určitě hlad, uvaříme jim párky na snídani. Jirka by si je s námi taky dal, kdyby tady byl. On je nezmar," uzavřel Novotný.