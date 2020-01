Mančaftu od rakouských hranic pomohla k výhře i pětice branek z hole Tomáše Kuchariče. Dvougólovou premiéru si proti Severomoravanům střihl i navrátilec do sestavy Laufenu Jiří Salava. Ten za znojemské „áčko“ nastupoval deset sezon. „Po zápase s Budějovicemi jsem byl dotázán, zda bych ve svém vytížení nenašel prostor pro výpomoc ve zbytku sezóny. Po domluvě se ženou jsem nabídku přijal. Věřím, že doma nějaký čas dokážeme skloubit florbal s naší početnou rodinou,“ řekl ke svému návratu pro klubový web devětadvacetiletý Salava.

TJ Znojmo Laufen – Z.F.K. AQM Petrovice 12:5

Třetiny: 4:1, 5:3, 3:1. Branky a nahrávky: 8. Krejčíř (Čihal), 8. Dvořák (Palát), 11. Kucharič (Krejčíř), 15. Palát (Salava), 28. Palát (Salava), 32. Salava (Palát), 37. Kucharič (Dvořák), 37. Kucharič (Matoušek), 39. Kucharič (Krejčíř), 46. Kucharič (Čihal), 48. Salava (Palát), 60. Matoušek (Kucharič) – 9. Kašpar (Zbořil), 30. Skácel, 32. Kašpar (Chvastek), 33. Zbořil (Skácel), 45. Horák (Mrkva). Vyloučení: 2:0. Využití: 0:0. Rozhodčí: Furmánek – Šolc. Diváci: 105.

Florbalisté TJ upevnili víkendovým výsledkem svou pozici do play-off. „Zápas rozhodla produktivita, jsem rád, že se konečně po dlouhé době zase někteří hráči rozstříleli. Chci všechny pochválit za výborný týmový výkon a přístup, zejména gólmana,“ uvedl hlavní stratég domácích Libor Šťasta.

Jinou optikou viděl průběh střetnutí trenér hostů Martin Vlček. Dle něj výsledek nevypovídá o vyrovnaném průběhu utkání. „Myslím si, že více gólových příležitostí jsme si vypracovali my. Rozhodlo proměňování šancí a výborný výkon domácího gólmana. Zatímco Znojmu spadlo do brány skoro všechno, do čeho plácli, naše neschopnost v zakončení byla do nebe volající. Chtěl bych kluky ale pochválit, protože předvedli dobrý výkon. Mrzí nás, že jsme museli dorazit v takto okleštěné sestavě,“ uzavřel Vlček.

Mančaft Laufenu čekají tento týden dvě kola. V pátek zajíždí do Brna na hřiště Sokola I, v neděli pak doma od sedmnácti hodin uvítá skvadru Kunratic.