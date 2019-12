Karty byly rozdány předem – k postupu do semifinále potřebovaly Jihomoravanky dvakrát zvítězit a zároveň doufat, že odvetný duel mezi Maďarkami a Bratislavou najde vítěze, v případě remízy by byly bez ohledu na výsledky utkání vyřazeni. Oproti zářijovému turnaji udělaly Krumlovanky jednu změnu, Annu Matějovskou nahradila Číňanka Liu Jing Xuan.

Domácí turnaj odstartoval debl Chernyavskaya-Xuan, který v pěti setech udolal maďarské sokyně a poslal Krumlov do vedení. Xuan, i přes vyrovnané průběhy jednotlivých setů, měla své zápasy pod kontrolou, Chernyavskaya byla v úvodu mírně nervózní, což se odrazilo v prohře s Orsolyou Fehér. V závěrečné dvouhře proti nejsilnější z Maďarek, Leile Imre, předvedla velmi dobrý výkon. Eliška Šedová, částečně dílem nachlazení, sice úplně nenavázala na výborný výkon z Lucemburska, kde porazila v rámci evropského poháru tamější sokyni Annick Stammet, přesto se postupně rozehrála a nakonec si připsala svůj premiérový superligový bod výhrou pod čarou nad Helgou Dari.

K dalšímu utkání nastoupily Maďarky proti celku z Bratislavy. V jeho sestavě se vedle břeclavské Leonie Hartbrich tentokrát objevily dvě kadetské reprezentantky Slovenska Dominika Wiltschková a Eliška Štullerová. Zdálo se, že pro silný maďarský tým bude tohle utkání formalitou. Nebylo. Slovenky vyhrály úvodní čtyřhru, další dva body přidala výhrami nad „svými“ Maďarka Hartbrich.

Nečekanou zápletku pak přinesl kolaps Orsolye Fehér, která nejdříve podlehla v superlize debutující Štullerové a za stavu 4:4 se potom trápila také s druhým slovenským benjamínkem Wiltschkovou. Ztratila dvousetové vedení a rozhodující šestý bod nakonec vybojovala doslova v křeči.

Pro Krumlov likvidační remíza byla blízko, po infarktovém závěru si ale Maďarky zajistily první místo ve skupině a postupová šance hráček TT MK žila dál. Pro závěrečný duel proti Krumlovankám posílila slovenský tým česká reprezentantka Dana Čechová.

Síla soupeře výrazně stoupla a dal se očekávat vyrovnaný boj. Již dopředu bylo zřejmé, že o výsledku utkání hodně napoví klíčové duely, mezi nimi čtyřhra a souboj trojek obou týmů, tedy Šedová – Wiltschková. Oba tyto rozdílové zápasy tentokrát Jihomoravanky zvládly. Byť čtyřhra přinesla nervy drásající podívanou. Chernyavskaya s Xuan neproměnily setboly v prvním ani druhém setu, následně odvrátily několik mečbolů a urvaly předlouhou třetí sadu. Od té chvíle měly mírně navrch a připsaly na krumlovské konto důležitý první bod.

Šedová potvrdila svůj výkonnostní růst a suverénně oplatila Wiltschkové zářijovou porážku z Bratislavy. Ruska Chernyavskaya s Xuan si následně bez větších problémů poradily s Hartbrich a postupovou tečku následně udělala cennou výhrou nad Danou Čechovou nejlepší hráčka večera Chernyavskaya.

Po dvou domácích výhrách tak hráčky TT MK splnily cíl a postoupily do semifinále soutěže. V něm se po Novém roce utkají s družstvem SKST Hodonín, které vyhrálo superligovou skupinu A. Druhou semifinálovou dvojici vytvoří juniorské reprezentační výběry Maďarska a České republiky. Zápas o konečné páté místo pak čeká na oba slovenské zástupce – reprezentaci do 23 let a Bratislavě.

JINDŘICH BÍLA