Narození očekávaného potomka mělo rychlý spád. “V jednu ráno jsme odjížděli do porodnice a za deset půl čtvrté už byla malá na světě. Z porodnice jsem potom odjížděl v šest ráno rovnou na trénink. Akorát mě mrzelo, že jsem holky nemohl přivézt domů, protože už ve středu jsem odletěl do Anglie. Holky to ale všechno zvládly beze mě,” pokračuje Ducár.