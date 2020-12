Aby během listopadového lockdownu neztratili kondici, vymysleli florbalisté oddílu TJ Laufen CZ výzvu Běháme za Florbal Znojmo. Zapojili se do ní jak hráči a hráčky různých věkových kategorií, tak jejich rodiče a příznivci klubu.

Cílem bylo nasbírat za devětadvacet dní co nejvíce kilometrů, které měřila mobilní aplikace. Desítky sportovců dohromady naběhali 6 498 kilometrů. „Během nich spálili celkově 461 716 kalorií a při běžecké aktivitě strávili dohromady 768 hodin,“ vypočetli zástupci TJ na svém webu.

Vedení znojemského florbalu se rozhodlo dvojnásobek uběhnutých kilometrů, celkem 12 996 korun, věnovat v podobě materiálního vybavení centru Kruh Znojmo. To poskytuje péči znevýhodněným dětem. „Dalších 6498 korun v hotovosti věnuje této organizaci dárce z řad rodičů, který si nepřál být jmenován,“ dodali florbalisté.

Manažera oddílu Jana Šťastníka těšilo velké zapálení do projektu. „Splnili naše očekávání a už přemýšlíme do budoucna nad něčím, co by mohlo na tento projekt navázat. Děkujeme všem zapojeným běžcům,“ řekl Šťastník.

Nejvíce naběhal v rámci výzvy Běháme za florbal Znojmo Jakub Čech, který se svými 364 kilometry obsadil první příčku. Druhou nejlepší byla maminka Iva Blažková s 356 kilometry. Mezi dívkami pak nejvíce naběhala Lucie Baldreichová, jež dohromady nasbírala 149 kilometrů. „Oddíl se při této příležitosti zároveň rozhodl odměnit zapojené hráče a rodiče na prvních třech místech. Ceny jim budou předány během znovu rozběhlé tréninkové činnosti,“ dodal Šťastník.

Nejlepší sportovci v rámci akce Běháme za Florbal Znojmo



chlapci

1. Jakub Čech – 364 km

2. David Přibil – 321 km

3. Tadeáš Hoch – 313 km



dívky

1. Lucie Baldreichová – 149 km

2. Eliška Willmannová – 95 km

3. Eliška Tesaříková – 57 km



rodiče

1. Iva Blažková – 356 km

2. Lada Szabó – 267 km

3. Eva Žižková – 176 km