S výkonem Jihomoravanů nebyl spokojen trenér mužstva Jan Šťastník. „První třetina byla vyrovnaná. Ve druhé jsme chodili do brejků a neproměňovali šance. Na závěr nám vypnula hlava,“ hodnotil lodivod domácího Laufenu.

Spokojeně hodnotil utkání hráč Havířova Michal Kozelský. „Věřili jsme, že to urveme. Je to třetí zápas po sobě, který jsme dovedli do prodloužení. Nyní jsmev nastaveném čase vyhráli,“ řekl Kozelský.

Znojemští prohráli tři zápasy v řadě. Další klání hrají ve Štěpánkovicích na hřišti FBC Letka již v sobotu.

Znojmo - Slovan Havířov 4:5 PP

Třetiny: 1:1, 2:0, 1:3 - 0:1. Branky: 9. Procházka (Blažek), 22. Čihal (Novák), 38. Kriš (Čihal), 50. Novák (Ďuriška) - 2. Radim (Vylegala), 45. Kozelský (Řezáč), 58. Kozelský (Erbs), 59. Hrubý (Kozelský), 61. Hrubý (Erbs). Rozhodčí: Sýkora - Tkáč. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:1. Diváci: 118.