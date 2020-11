Znojemští florbalisté nastupují v první lize, která se kvůli vládním opatřením prozatím nerozjela. Před pár dny však znovu odstartovala tuzemská nejvyšší soutěž, Livesport Superliga, jež obdržela výjimku.

I proto do města nad řekou Dyjí dorazila nabídka ze superligových Pardubic, které od začátku prosince posílí hráč TJ Znojmo Laufen Tomáš Kucharič. Mančaft z východních Čech trápí marodka, navíc je do konce roku čekají čtyři duely.

Na Kuchariče se zeptal manažera Jihomoravanů Jana Šťastníka ředitel Sokolů Martin Zozulák. „Vedení souhlasilo a Pardubice pro mě vždycky byli sympatickým týmem. Je pro to mě výzva nastoupit po dvou letech opět v superlize. Kvůli zaměstnání budu muset do Pardubic dojíždět, tak doufám, že to měsíc nějak zvládnu a budu pro ně platným hráčem,“ uvedl Kucharič pro klubový web.

Východočeši Kucharičovým angažováním reagují na výjimečnou situaci. „Je to reakce na náš velmi úzký kádr, který se stále potýká se zraněními. Program, který nás v prosinci čeká, bude velmi náročný, a proto se snažíme na toto období posílit a náš kádr rozšířit,“ řekl Zozulák.

Manažer Laufenu Jan Šťastník kvitoval nabídku s povděkem. „Nabídka z Pardubic je pro Tomáše i nás zcela jistě velmi zajímavá, vzhledem k tomu, že Superliga se dá do chodu dříve, než naše soutěž je pro nás vítanou možností poslat svého elitního střelce stáž. Navíc Tomášovi úvod sezóny nevyšel úplně dle jeho představ, očekává od sebe výrazně větší bodový přísun, a právě měsíční pobyt v nejvyšší soutěži by ho mohl nakopnout k tomu, aby po restartu 1. ligy mužů táhl celý tým v boji o play-off,“ uzavřel Šťastník.