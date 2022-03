Hrajeme zodpovědněji. Po osmdesáti minutách hypnotizuji střídačku, říká Russmann

Když florbalisté TJ Laufen před třemi lety sestoupili ze superligy do druhé nejvyšší soutěže, obměnili celý kádr i trenéry. V první lize pak skončili devátí. „Potom přišel covid. Další sezona se zastavila po sedmi utkáních a my neměli žádné srovnání. Do ročníku 2021/2022 jsme tak vstupovali bez vyšších očekávání,“ přiblížil nynější lodivod Znojma Jan Šťastník.

Loni v létě skončili dlouholeté opory Laufenu, kapitán Pavel Palát či obránce Daniel Krejčíř. „To je specifikum florbalu. Kádr se mění z roku na rok,“ přiblížil Šťastník.

V týmu se shodli, že chtějí zůstat do desátého místa a vyhnout se bojům o záchranu. „Prohráli jsme ve Varech či v Ústí a doma s Chomutovem. Všechny ostatní jsme poráželi, vnitřní cíle se začaly měnit. Chtěli jsme se vyhnout předkolu play-off a být do šestého místa,“ vzpomněl kouč TJ.

Vydařená série

Koncem loňského října však začala série vítězství. Odstartoval ji duel proti Českým Budějovicím, v němž znojemští borci zvítězili 3:9. „Na začátku jsme to nevnímali. Najednou si však při šestém vítězství říkáme, že se nám daří a postupem času se šňůra natáhla na čtrnáct vítězných zápasů,“ líčil Šťastník.

Následovalo pár týdnů do konce základní části. Znojmo v ní vybojovalo druhé místo. Ve čtvrtfinále play-off zdolali hráči Laufenu brněnské Gullivers, v semifinále narazili na Bulldogs Brno. „S nimi jsme sice vypadli, ale sezonu hodnotíme jako úspěšnou. Snad nejlepší za uplynulých pár let,“ dodal stratég TJ.

Podle jeho slov přetavili florbalisté z města nad řekou Dyjí jednu nevýhodu v benefit. „Přispělo k tomu to, že jsme měli úzký kádr. Občas jsme na zápasy jezdili ve třinácti lidech a nemohli jsme poskládat třetí pětku. Na druhou stranu klukům to dobře lepilo, semkli se a hráli extrémně dobře,“ pokračoval Šťastník.

První lajna

Útočník Znojma Jiří Šrámek dokonce opanoval tabulku kanadského bodování celé první ligy. „Letos mu bude třicet a má zkušenosti. V kolektivním sportu se stihne orientovat a šikovné ruce měl vždycky. Svou nejslabší část, kondici a vytrvalost, posunul nejvíce dopředu. Ovšem body by neměl bez toho, kdyby nefungovala první lajna i zbytek týmu,“ dodal trenér Laufenu.

Do příští sezony doufá vedení klubu ve zvýšení návštěvnosti. „Nemyslím si, že by to bylo našimi výkony. U diváků jsme kontrolovali roušky a bezinfekčnost, což hodně lidí odradilo. K propadu nedošlo jen ze Znojmě, ale i jinde. Byli jsme z toho rozpačití. Doufám, že se na podzim nevrátí opatření a fanoušci budou chodit,“ uzavřel Šťastník.