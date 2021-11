Tomuto dynamickému sportu přišla na chuť v hodinách tělesné výchovy na základní škole. „Já měla štěstí na úžasné učitele, kteří nás v tělocviku nikterak nešetřili, a i gymnastika byla běžnou součástí hodin,“ vzpomněla Křístelová.

Přes trénování v oddílu pod vedením Antonína Bezunka, stovky mozolů a hodiny v tělocvičně došla jako gymnazistka až k trénování prvního družstva. Vše do sebe zapadalo, a když byla přijata na Univerzitu Palackého v Olomouci, rozhodla se předávat své zkušenosti dále. „Tam jsem se dostala i tréninkového střediska mládeže k paní trenérce Vyvlečkové. Teprve zde bylo, od koho se učit. Když pak vidíte venku v parku malé holky, jak metají přemety jeden za druhým znovu a znovu, prostě vám to nedá, abyste jim neporadili, jak to udělat lépe,“ líčila vystudovaná pedagožka.

Hodinový stroj

V loňském roce oslavil třicáté první výročí Klub sportovní gymnastiky Znojmo, který Křístelová založila. Oddílem prošly tisíce dětí, mezi nimi byl i František Černý. Třiadvacetiletý rodák z Medlic reprezentoval nedávno Českou republiku na mistrovství světa v Japonsku. „Samotný talent nestačí a ani ctižádostivý rodič si medaili pro své dítko nevymodlí. Vše musí do sebe zapadat jak hodinový stroj. Dítě, trenér, rodič musí být na jedné vlně. Vzájemně se ctít a respektovat. Být odhodlaný vzdát se vlastního pohodlí a neočekávat, že se úspěch dostaví sám od sebe,“ rozvedla trenérka.

Její úspěšnou svěřenkyní je i Veronika Kubošná. Mladá slečna získala ocenění v kategorii Sportovní talent okresu Znojmo za rok 2020. „Gymnastika ji neskutečně baví a již na první pohled je na ní vidět radost, když může cvičit. Samozřejmě, že ne vždy je posvícení, ale Pán Bůh dal Veronice do vínku nejen obrovský talent, ale i báječné rodiče, kteří ji v gymnastice velmi podporují. To ovšem neznamená, že by ji v čemkoli ulevovali. Má povinnosti jako by mělo mít každé dítě. Právě proto je zvyklá tvrdě pracovat, překonávat bolest i nezdar a znovu a znovu zkoušet prvek za prvkem, dokud není pohyb dokonalý," řekla Křístelová.

Vždy připravená

Podle ní Veronika Kubošná nebere sport jako honbu za medailemi. "Každý závod si prostě užívá. Dokonce se stalo, že nám po závodech volali, že u nich Kubošná zapomněla pohár. Ve své sbírce již má Veronika bezpočet medailí a pohárů, ale velká gymnastika ji teprve čeká. Věřme, že nás bude těšit svým cvičením i nadále,“ dodala Křístelová.

Sama občas vyzkouší gymnastické triky. „Naposledy v létě, když jsem si neodpustila salto vzad na nové trampolíně, ale už jsem na sebe přeci jen opatrnější. Kdo by pak za mě skákal na bradlech mezi žerděmi a jistil ty malé opice, které se tam houpou jak na liánách. Opravdu musím být fit, neustále ve střehu a připravena zakročit, když něco nevyjde podle představ,“ uzavřela trenérka.