O to více se všichni pustili do trénování, aby všem ukázali, jak moc jim gymnastika a pohyb vůbec, chyběly. Mnohdy však do poslední chvíle nebylo jisté, kdo vlastně k závodu nastoupí. Povinné PCR testování před každým závodem i nařízené karantény ve školách dokázaly nejednou pěkně zamíchat kartami. Ani našemu klubu se jistá omezení nevyhnula, naštěstí díky včasným interním opatřením jsme jako jeden z mála klubů nemuseli zcela uzavřít tělocvičnu.