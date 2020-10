Hodonice - Florbalisté hodonické Tělovýchovné jednoty (TJ) jsou nezastavitelní. V rámci Poháru Českého florbalu (PČF) prozatím vždy bodovali. Další vítězství vybojovali poslední zářijový pátek. Před desítkami fanoušků vyzráli na divizní tým Všestar 11:6.

Flrobalisté Hodonice (v zeleném) vyhráli ve čtvrtém kole Poháru Českého florbalu nad týmem Všestar. Porazili jej 11:6. | Foto: František Šimík

Do čtvrtého kola PČF šli hráči TJ s respektem. "Mysleli jsme si, že to bude zápas, ve kterém nebudeme mít převahu," předznamenal trenér Jihomoravanů Libor Šťasta. Jeho svěřenci hráli první dvě třetiny vyrovnaně. "To na výsledkové tabuli svítilo skóre 4:4. Celou dobu jsme ostřelovali branku soupeře, ale gólman pochytal všechno," hodnotil Šťasta.