Kapacitu zaplnili hodinu potom, co zveřejnili plakát na internetu. Již třetí ročník Dětských rybářských závodů lákal nejen na klání o největší úlovek, ale i na slavného hosta. Místní malé rybáře dojel podpořit televizní rybář Jakub Vágner.

Spolek Kluci od vedle z Hrabětic pořádal již třetí ročník rybářských závodů pro děti. Hlavní hvězdou, která dojela malé soutěžící podpořit, byl známý televizní rybář Jakub Vágner. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Celkem čtyřiadvacet účastníků figurovalo na seznamu mladých závodníků, kteří soutěžili na Dětských rybářských závodech v Hraběticích. Ty doplnily desítky místních i přespolních diváků.

"Hlásilo se nám strašně moc účastníků, ale náš rybníček je malinkatý, takže více dětí bychom na něj nedostali tak, aby mohly soutěžit. Za to se omlouváme. Nečekali jsme tak velký zájem," uvedl jeden z pořadatelů Alexander Lavička.

Spokojen byl i s diváckou účastí. Příchozí ochutnávali rybí speciality a užívali si příjemného slunečného počasí. Spoustu z nich přilákal Jakub Vágner. Slavný rybář, který lovil ryby na největších řekách světa, přijel do Hrabětic podpořit místní mladé soutěžící. Každému z nich se věnoval, předával jim své zkušenosti. "Vidím, že tady máš červíky. Musíš brát ty, co se nejvíce hýbou. Ti nejvíce přilákají rybku," radil třeba Vágner mladému rybáři z Hrabětic.

A nevyhnul se i zájmu místních. Ti si s ním na památku pořizovali fotografie. "Jasně, dáme selfie. A usměj se i tam do fotoaparátu. To půjde do novin asi," reagoval Vágner na zájem redaktora Znojemského deníku Rovnost.

Podle dalšího z pořadatelů, Pavla Miklase, mají místní díky Vágnerovi alespoň zážitek. "Je to člověk z televize, všichni ho znají. Pro děti je to velký zážitek se s ním potkat. Děti tak viděly naživo svůj vzor," pokračoval Miklas.

Zájem dětí o rybářství v Hraběticích v posledních letech roste. I proto se místní rozhodli ustanovit spolek Kluci od vedle z Hrabětic. Letošní ročník Dětských rybářských závodů byl prvním pod jejich patronací. "Aktivně se tak budeme starat o náš rybník a vytvářet nějaké další akce. Ale tradiční budou vždycky tyto dětské rybářské závody každý rok v květnu a uvidíme, co dál bude v našich silách během během roku ještě udělat," uzavřel Miklas.