Tenisový svět ohromila v červenci, kdy dominantním způsobem ovládla turnaj ITF dospělých v Olomouci. Cestou porazila i bývalé hráčky z první světové stovky žebříčku. Od čtvrtfinále ztratila ve třech duelech pouze osm gemů. Tak brzy nevyhrály turnaj dospělých ani největší české hvězdy jako Petra Kvitová, Karolína Plíšková nebo Barbora Krejčíková. „Je to pro mě velké pozitivum. Měla jsem obrovský respekt, ale je to čím dál lepší a díky Olomouci už si na dospělé věřím,“ uvádí levoruká hráčka.

Zlepšili jsme se v obraně, tvrdí Svoboda. Pod Hanlonem ale Orli stagnují

K tenisovému rozkvětu má příhodné podmínky. Její otec Jaroslav je podnikatel a v Hrušovanech vlastní tenisový klub, svou dceru zároveň trénuje. „Teď už jsem s otcem méně, již mám trenéra, ale táta do toho pořád mluví. Když se v trénincích snažím, je v pohodě, když tomu moc nedávám, tak mi to vyčítá,“ říká 375. hráčka žebříčku WTA.

Jednou chce vystoupat až na tenisový Olymp. „Udělám maximum pro to, abych vyšplhala, kam to půjde, nejlíp na první místo,“ uvádí Bejlek.

Pro dosažení svého snu dělá, co je v jejích silách. Zvykla si i na cestování. „V lednu chceme vyjet na turnaje do Indie nebo Tuniska. Dřív mi cestování hodně vadilo. Záleží, s kým cestuju, ale už je to mnohem lepší. Ke sportu to prostě patří,“ uvědomuje si hráčka, která na dálku studuje obchodní akademii v Mladé Boleslavi.

Své schopnosti Bejlek zdokonalovala třeba v akademii španělského tenisového krále Rafaela Nadala. „Moc na vzory nejsem, ale kdybych někoho měla jmenovat, je to Nadal. Je strašně přátelský,“ dodává Bejlek.