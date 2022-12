Obraz o rozměrech 180 x 90 centimetrů při dražbě na galakoncertu v pražském Karlíně získal díky příhozu v hodnotě půl milionu korun Adam Raw, jenž předal šek společně s Procházkou.

Celá vydražená částka poputuje Masarykovu onkologickému ústavu v Brně pro dětské pacienty na Klinice radiační onkologie, kde shodou okolností Rawova matka pracovala. „Dar bude použit pro zpříjemnění prostředí pro pacienty. Chtěli bychom se zaměřit jednak na venkovní prostory areálu, také hodláme vytvořit místa pro sezení a knihobudku, v níž by si pacienti mohli zapůjčit knížku či deskovou hru, která by je při čekání zabavila. Chceme taky ještě vyšší technické zajištění pro děti, a to dokoupením elektronických přístrojů“ uvedla mluvčí Masarykova onkologického ústavu Anna Svobodová.