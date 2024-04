Tenhle návrat se povedl. Český bojovník MMA Jiří Procházka v listopadu prohrál titulovou bitvu v polotěžké divizi UFC do 93 kilogramů s Alexem Pereirou z Brazílie. Porážku okusil po dlouhých osmi letech. Každý byl zvědavý, jak se s ní srovná. A srovnal se dokonale.

Jiří Procházka o Aleksandaru Rakičovi. | Video: Jaroslav Kára

Na jubilejním galavečeru UFC 300 v Las Vegas porazil v noci na neděli rakouského soupeře srbského původu Aleksandara Rakiče už ve druhém kole po technickém knokautu. Zápasník z Hostěradic na Znojemsku si připsal čtvrté vítězství z pěti soubojů v nejprestižnější organizaci smíšeného bojového umění a zároveň třicáté mezi profesionály. K tomu bonus tři sta tisíc dolarů, víc než sedm milionů korun, za výkon večera. Ale hlavně se vrátil na vítěznou vlnu. „Z toho pohledu to byl důležitý zápas,“ hlásil z Las Vegas při online tiskové konferenci s českými novináři.

Jeho hvězda teď stoupá zase vzhůru. Už před turnajem si vysloužil novou smlouvu s UFC a drtivým vítězstvím ji oslavil. „Vyjednal ji můj manažer Tim Simpson a je to smlouva na čtyřicet měsíců. Peníze se taky posunuly, celkově jsem spokojený,“ liboval si Procházka.

Návrat českého samuraje. Procházka knokautoval Rakiče a řekl si o titulový boj

Velkohubý Rakič českého samuraje pozlobil víc řečmi před soubojem než v kleci, takže je jedenatřicetiletý bojovník připravený na brzký návrat do oktagonu. „Všechno je dobré, noha i tělo jsou v pořádku. Mám jen trochu sešité víčko, které bylo natrhlé, což je v pohodě. Rád bych ještě tenhle rok jeden, možná dva zápasy dal,“ nechal se slyšet Procházka.

A mohla by to být rovnou titulová bitva, protože borec brněnského Jetsaam Gymu je dvojka žebříčku za Jamahalem Hillem, který v hlavním zápase turnaje UFC 300 prohrál se šampionem Pereirou po rychlém knokautu už v prvním kole. „Byla to krása, jinak to popsat nemůžu,“ hodnotil Procházka jejich duel. „Musím jen vzdát hold. Vím, že dokážu Alexe dostat tam, kam potřebuji, ne-li ho ukončit, ale co se týče hlavního zápasu, bylo to fakt moc krásné,“ uznal.

Vše teď záleží na UFC. Procházka vyzval k odvetě Pereiru, který by se rád představil už 4. května na turnaji doma v Brazílii. „Navrhl jsem manažerovi, aby se o tom s vedením UFC pobavil. Jedná se o tom,“ řekl Procházka.

Zatímco Pereira je kvůli domácí šanci ochotný nastoupit i v těžší váze, českého bojovníka by lákala spíš lehčí – konkrétně střední divize do 84 kilogramů. „Přemýšlel jsem nad tím. Jak cítím svůj metabolismus a jak moje tělo pracuje, vím, že kdybych v přípravě upravil stravu, půjde to. Možná s lehčí dietou bych osm čtyřku zvládl, ale tam bych určitě cílil až po zisku titulu v devět trojce,“ uvedl.

Kroky UFC se jen těžko odhadují. Je možné, že českému bojovníkovi ještě letos přisoudí titulovou bitvu s Pereirou, ale také může proti Procházkovi vyrazit někdo z dalších vyzyvatelů. „Uvidím, co přijde, co se vyjedná. Mám to nastavené tak, že si jdu pro titul. Chci se soustředit na další zápas přede mnou. Buď bude s Alexem, nebo mi budou chtít dát Ankalejeva, tak půjdu s ním,“ připomněl český ranař trojku žebříčku, dagestánského zápasníka Magomeda Ankalaeva.

I trenéři české hvězdy si uvědomují, že výběr dalších protivníků není moc široký. „Moc jiných soupeřů být nemůže, jsme skoro na špici, takže jasně míříme zpátky pro pás,“ poznamenal Jaroslav Hovězák.

Procházka prahne po pásu, jedná se o odvetě s Pereirou. Ten má ale jiné choutky

Procházka má za sebou tvrdou přípravu, která se vyplatila, takže má na čem stavět. „Byla to zároveň jedna z nejhorších a nejnáročnějších příprav, objem tréninků byl velký, sáhl jsem si, ale jsem spokojený,“ přiznal Procházka. „Zápas jsem si udělal trochu složitější, Sašu jsem si načítal, nešel jsem hned od začátku víc na tvrďáka. Věřím, že do dalšího zápasu bude posun a od prvního kola udělám pořádnou bouři,“ slíbil.

Trenéři mají poznatky, jak jeho výkon ještě zlepšit. „Pro nás je stěžejní výsledek. Doma si zápas v klidu zanalyzujeme, nechtěli jsme si ten jedinečný moment kazit šťouráním v drobných nedostatcích, to vyřešíme po příletu. Za mě spokojenost. Turnaj byl, je a bude jedinečný, užil jsem si ho famózně,“ řekl kouč Martin Karaivanov.