Na začátku prosince jim s přechodem do třetího stupně Protiepidemického systému (PES) svitla naděje. Jakub Šigut s kolegy z běžeckého klubu Rabbits Znojmo doufal, že alespoň jeden závod nové sezony Znojemského běžeckého pohár (ZBP) uspořádá. S přípravou na jubilejní čtyřicátý ročník Vánočního běhu Elektrokov Znojmo sportovci nepolevili ani nyní, kdy chce vláda kvůli covidu opět zpřísnit opatření.

Pokud vláda rozhodne v pondělí o přechodu do čtvrtého stupně PES, akci zruší. „Jsme nachystaní, máme ceny, medaile, svařák, občerstvení, ale nevíme, co oznámí a zakážou. Vůbec jsme nepočítali s variantou, že do konce roku bychom spadly do horší varianty,“ zněl rozpačitě Šigut.

Členové Rabbits Znojmo neuvažovali ani o přesunu akce na dřívější či pozdější termín. „Chceme držet tradici 25. prosince. Je to jubilejní čtyřicátý ročník. Už tak jsme ho dost osekali. Ovlivňuje to nás, i sponzory. Nachystat medaile, diplomy, startovní čísla, zamluvit časomíru. Na termíny je vázána spousta lidí,“ pokračoval Jakub Šigut.

Vánoční běh omezil s kolegy pouze na jednu trasu. „Poběží se dlouhá, původní, desetikilometrová trať. Zrušili jsme závod na pět kilometrů i dětské klání. Místo desáté hodiny dopolední odstartujeme po desetiminutových vlnách už v devět,“ přiblížil organizátor.

Běžci se musí zaregistrovat online na webu rabbitsznojmo.cz, kde zadají, v jaké vlně poběží. Startovné 150 korun zaplatí až na místě. Účast potvrdili i spoluzakladatelé Vánočního běhu. „Dorazit chce legenda znojemského běhání Rostislav Vala. Přijdou se ukázat i matadoři Karel Chmelíř či Luboš Štola,“ vypočetl Šigut.

Loňský devětatřicátý ročník ovládl Vojtěch Čabala časem 36:41, mezi ženami uběhla nejrychleji desetikilometrovou trasu Nikola Procházková za 43:58.

Oddíl Rabbits řeší mimo pořádání Vánočního běhu i celkový průběh Znojemského běžeckého poháru. „Toto měl být třetí závod, avšak vypadá, že bude možná první. Předcházející klání jsme museli přesunout. Vůbec nevíme, jak to s pohárem letos a příští rok bude,“ uzavřel Jakub Šigut.