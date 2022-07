Nad síly brněnské trojice v týmovém sprintu byly pouze Němky ve složení Lara-Sophie Jägerová, Stella Müllerová a Clara Schneiderová, které finálovou jízdu zvládly za 49,981 sekundy, české reprezentantky zajely čas 51,636. Bronz získaly polské dráhařky Natalia Kaczmarczyková, Eliza Rabazynká a Natalia Glowacká.

Junioři brněnské Dukly Jakub Vajbar, Matěj Hytych a Jakub Malášek skončili v týmovém sprintu pátí, evropský titul vybojovali Němci. Chvíle brněnských mladíků má přijít v individuálních disciplínách, což potvrdil Hytych. „Nikdo nevypadá špatně, ale jsou to závody. Můžeme něco predikovat, ale musejí to dokázat na dráze,“ řekl před šampionátem kouč juniorské reprezentace Zdeněk Nosek.

V kategorii do 23 let zastupují Duklu Brno na mistrovství Evropy Jakub Šťastný a Veronika Jaborníková. „Kuba jede ve třiadvacítkách naposledy, bylo by krásné, kdyby přetavil své zkušenosti. Nejhezčí je samozřejmě medaile, byť to vždy neznamená, že byl závod skvělý. Čekám od něj hezký stabilizovaný výkon, takticky dospěle zvládnutý, bez nějakých chyb. Má spoustu juniorských medailí, titul mistra světa, měl by zkušenosti využit ve třiadvacítce. Vždy měl rád pevný kilák, který několik let na Evropě nejel, protože třeba kvůli týmovému sprintu nám časově nezapadalo do programu, aby závodil pět dní v kuse. Tam by se letos mohl ukázat,“ vyhlížel trenér reprezentace do 23 let Lubomír Vojta.

Veronika Jaborníková může v této kategorii závodit ještě příští rok. „U Verči je vidět velký pokrok, dnes už umí v závodě reagovat na situace. Věřím, že předvede minimálně osobní rekordy, na které má našlápnuto z posledních tréninků a soustředění ve Slovinsku. To jí dodalo sebevědomí, určitě má největší výkonnost, jakou kdy měla,“ dodal Vojta.

Evropský šampionát v portugalské Anadii potrvá do úterý.

Juniorky brněnské Dukly Michaela Poulová, Sára Kateřina Peterková a Anna Jaborníková (zleva) vybojovaly v portugalské Anadii stříbro v týmovém sprintu.Zdroj: Dukla Brno