O zlato si řekl skokem dlouhým 795 centimetrů. Druhý v pořadí Vojtěch Komárek za ním přitom zaostal téměř o půl metru. Skok daleký tak u nás v posledních letech připomíná Juškovu soukromou soutěž. „Asi se dá bohužel říct, že pokud bych to úplně nepokazil, je to taková jistota. Těžko říct, proč to tak je. Když v České republice někdo pořádně skákal, bylo to ještě v roce 2014, kdy závodili Štěpán Wagner, Roman Novotný či Milan Pírek. Nevím, jestli kluci dnes nechtějí tolik makat, nebo proč jim to tak nelítá,“ zamyslel se devětadvacetiletý atlet.

Osmé zlato získal tedy v Hodoníně. Téměř přesně rok od doby, kdy město zpustošilo tornádo. „Na atmosféře to podle mě nebylo poznat, lidi si to užili. Ale matně si pamatuji, že když jsem tam na stadionu byl naposledy tak před deseti lety, startovalo se v aleji plné stromů. Teď tam zbyly dva nebo tři,“ poznamenal.

Nyní se Juškův pohled upírá ke světovému šampionátu, jenž v půlce července odstartuje v americkém Eugene. Účast zatím potvrzenou nemá, ale vypadá to víc než slibně. „Na mistrovství je teď ratingový systém, kdy dostáváte body za to, jak skáčete. Berou dvaatřicet atletů. Já byl do soboty na osmadvacátém místě, teď bych se mohl posunout někam na třiadvacátou příčku. Musím zaklepat, ale vypadá to nadějně. Nevím, co by se muselo stát, abych nejel,“ zadoufal.

Šlo by o návrat na mistrovství světa po pěti letech. „V roce 2017 jsem se účastnil halového. O dva roky později mě limitovala únavová zlomenina v nártu, pak přišel koronavirus a loni mi o dvě místa utekla olympiáda. Takže to bude akce po delší době. V dnešní konkurenci je úspěch, pokud se tam člověk vůbec dostane. Bavili jsme se ale s trenérem, že máme natrénováno a pokud se vydaří forma, třeba bych mohl udělat nový osobák,“ prozradil sportovec, který drží český rekord 831 centimetrů.

Ač pochází z jižní Moravy, Juška již léta hájí barvy Olympu Praha. „Soutěžil jsem za Břeclav a povedlo se mi mistrovství České republiky v roce 2012, kde jsem skočil 7,71 metru a skončil třetí. Navíc jsem udělal limit na mistrovství světa juniorů a přišly nabídky z vyšších klubů, že mě chtějí pod sebe. Odjel jsem na šampionát a pokazil ho. Byla to moje první velká akce, byl jsem vyjukaný. Tak ode mě všichni dali ruce pryč a zbyl jen Olymp. Dva roky nato jsem se do Prahy přestěhoval, a tak to trvá doteď,“ uzavřel s úsměvem.

JAROSLAV GALBA