Pětadvacetiletý borec si tři body uzmuté na hřišti soupeře pochvaloval. "Pro nás bylo zásadní tam vyhrát. Roky rokoucí jsme u nich prohrávali nebo vydolovali jen remízu," těšilo Héla.

Samotného jej překvapilo, že mu vyšla jakákoliv situace. Ze čtyř svých branek šlo o jednu individuální, ostatní míče dostal naservírované od spoluhráčů. "Všechno byly nahrávky do běhu či přímé kopy. Nebylo to tak, že bych si vzal balón, obkličkoval dva hráče a šel sám na gólmana. Na to ani nemám rychlost. Nebýt kluků, tak by to tam tolikrát nepadlo," líčil kanonýr víkendu.

Marek Hél pracuje jako strojvedoucí a svůj volný čas dělí mezi fotbal a přítelkyni. "Ale je to hodně komplikované. Přítelkyně není moc nadšená z toho, že netrávíme spolu tolik času," přiznal fotbalista Šanova. Když mu přeci jen chvilka zbude, rád vyrazí na vyjížďku na motorce. Dále praktikuje jednou za týden i florbal. "Ale to je na vyprdění. Jinak nám trenér na fotbale dává zabrat. K tomu chodíme ještě individuálně běhat," dodal se vtipem na rtu Hél.

Čtyřka v brance Vlasatic jej vyjde draho. "Máme pravidlo, že kdo dá více než tři branky, musí donést kastl plzeňského. Teď jsem ještě v Deníku, tak se ze mě stane celebrita. Až to někdo zjistí, asi poputuje pětistovka do banku," uzavřel borec.