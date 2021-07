Mezi znojemskými florbalisty je Pavel Palát matadorem. Jednatřicetiletá legenda odstartovala svou kariéru u TJ již ve starších žácích. Postupně prošel až do A-mužstva. Za něj odehrál dohromady dvě stě osmdesát osm duelů, vsítil sto třicet pět gólů a další sto jednadvaceti asistoval.

"Zážitků a vzpomínek z hřiště i mimo něj je spousta. První postup do extraligy v roce 2008, to byla nádhera. Druhý postup byl taky famózní stejně jako udržení superligy doma s Bulldogs Brno. Je spousta zápasů, které se mě vryly do paměti," vzpomněl Palát.

Donedávna nosil na rameni kapitánskou pásku. Hráčkou kariéru ukončil kvůli časovému vytížení v osobním životě. "Už jsem nebyl schopen dávat florbalu maximum, tak jak bych si to sám představoval a dělat věci napůl mi nedává smysl. Nebylo by to správné vůči spoluhráčům, trenérům a lidem, kteří se na chodu A-týmu podílejí," řekl florbalista

Myšlenka skončit jej hlodala dvě poslední sezony. "Snažil jsem s tím poprat, jak to jen šlo. Rozhodnutí to nebylo vůbec lehké, přeci jen je to kus života, ale tak to chodí," odůvodnil borec pro klubový web.

Jak sám přiznal, nejvíce bude postrádat utkání před domácími fanoušky. Stýskat se mu bude i po atmosféře v kabině. "Budou mi chybět různé vtípky, i ten pocit, když vybíháme z šatny na palubovku. No rozhodně mi nebude chybět dvanáctiminutovka na ovále," dodal se vtipem na rtu Palát.

Florbal mu přinesl spoustu kamarádů a zážitků. "Velký dík patří také rodičům, kteří mě po celou dobu podporovali a hlavně manželce, která krom velké podpory měla na to všechno obrovskou trpělivost, bez níž by to nešlo," uzavřel Palát.