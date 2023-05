Tenisový turnaj v Lyonu má za sebou velký zkrat. Švédský tenista Mikael Ymer ve druhém kole v utkání proti Francouzi Arthuru Filsovi ztratil nervy, když zničil raketu údery do umpiru rozhodčího, do něhož udělal díru. Aktuálně třiapadesátý hráč mužského žebříčku ATP byl za svůj výlev diskvalifikovaný. Situaci vtipně okomentovala i česká tenistka Karolína Plíšková, která připomněla podobný prohřešek, jež se stal před pěti lety v Římě.

Karolína Plíšková. | Foto: ČTK/Lebeda Pavel

Švéd Mikael Ymer nebude v dobrém vzpomínat na turnaj v Lyonu. Rodák ze Skary totiž cítil křivdu od portugalského sudího Rogeria Santose, který odmítl jít zkontrolovat míč, který byl zahlášený ve dvorci. Ymer ale protestoval, že je stopa viditelně za čárou. Na antukových turnajích je častým zvykem, že jde rozhodčí odraz míčku prozkoumat.

Tentokrát se tak ale nestalo. Po následné ztrátě servisu se čtyřiadvacetiletý tenista neudržel a zničil raketu údery do umpiru, do kterého navíc udělal díru. Trest byl okamžitý - Ymer byl diskvalifikovaný, do dalšího kola postoupil domácí Arthur Fils. „Ještě nikdy se mi nestalo, aby rozhodčí nešel a dopad nezkontroloval,“ řekl po utkání rozzlobený Ymer.

Vtipná reakce Plíškové

Celou situaci vtipně okomentovala česká tenistka Karolína Plíšková. „Byla jsem lepší,“ okomentovala na sociálních sítích video běsnícího Ymera. Rodačka z Loun připomněla svůj zkrat na prestižním turnaji v Římě před pěti lety, kde ve druhém kole odmítla podat ruku sudí a následně raketou udělala díru do umpiru.

Inkriminovaný moment se odehrál ve třetí sadě v utkání proti Řekyni Marii Sakkariové. Smeč Plíškové za stavu 5:5 byla čárovou rozhodčí označená jako aut. Na základě televizních kamer ale bylo viditelné, že míček dopadl do kurtu. Aktuálně jednatřicetiletá Česka vehementně protestovala u polské rozhodčí Marty Mrozinské, ta ale nakonec potvrdila výrok čárové rozhodčí.

Skupina smrti. Tenistky ve finále turnaje B. J. Kingové čeká Švýcarsko a USA

Plíšková se nechtěla vzdát a na kurt přivolala supervizorku turnaje, ani ta ale nedala české tenistce za pravdu.

Rodačka z Loun pak prohrála dvě hry v řadě a pak i celý duel se Sakkariovou v poměru 6:3, 3:6 a 5:7. Řekyni Plíšková po utkání ruku podala, polské sudí ale nikoliv - raketou několikrát udeřila do umpiru, za což později dostala pokutu v přepočtu sto tisíc korun.