Ten zároveň rezignoval na funkci generálního manažera, kterou po něm převezme další klubová stálice Radim Petříček. „První divize je jedna z top deseti evropských soutěží. Kluci potřebují profesionálního kouče, který se jim bude věnovat celý týden. Já už jim nemůžu nabídnout vyšší kvalitu trénování. Šlo o plánovaný krok, který jsme řešili delší dobu. Neodcházím z fotbalu úplně, dál povedu klubový marketing,“ upřesnil dosavadní lodivod Knights.

Na trenérském postu ho nahradí Američan Augie Stevens, který v uplynulé sezoně vedl druholigovou Příbram. „Chtěli jsme profesionála, který se bude věnovat jenom fotbalu. Doteď hráči trénovali výhradně o víkendech, teď se schází i v týdnu. Samozřejmě ne všichni, řada z nich žije nebo pracuje mimo Znojmo. Většinou se tréninky rozdělí podle pozic a kluci se vzájemně domluví,“ popsal Pařízek.

Knights teď před sebou mají klíčový úkol – vypořádat se s odchodem dlouholetých opor. „Skončilo asi dvanáct kluků z loňského kádru. Třeba jeden z nejtalentovanějších hráčů historie Knights Lumír Kabelka. Stejně tak lídr defenzivní lajny a obrovský hecíř David Burian. Z obrany skončilo pět top borců, kteří ji drželi. V tomto směru jde o konec jedné éry,“ měl jasno Pařízek.

Právě končící Kabelka je jedním z těch, kteří byli u zrodu klubu před jedenácti lety. „Nikdy nezapomenu na přátelství, která se nám díky americkému fotbalu podařilo navázat. Spojit lidi, kteří by se jinak ani nepozdravili, natož aby si říkali kamarádi. Děkuji všem za tuhle příležitost,“ vzkázal na klubovém Facebooku znojemský matador.

A co stojí za hromadným odchodem opor? „Všichni kluci chodí do práce, mají rodiny, někteří z nich dojíždí. Starší hráči po postupu vycítili, že už tým dostali, kam chtěli a rozhodli se předat žezlo dál,“ přiblížil Pařízek.

Pokračovat nebude ani legenda domácího amerického fotbalu Jan Dundáček, který Knights v minulé sezoně táhl z klíčové pozice quarterbacka. Mezeru po něm má zacelit Američan Doug Webster. Ten si v loňském ročníku zahrál finále české nejvyšší soutěže v dresu ostravských Steelers. „Honza je jeden z nejlepších wide receiverů v Evropě. Chtěli jsme se s ním domluvit, aby na této pozici nastupoval i u nás, ale nevyšlo to. Webster je naopak ryzí quarterback,“ vysvětlil úspěšný kouč.

Americká posila ve Znojmě podepsala profesionální smlouvu. „Naše vize byla přivést někoho se zkušenostmi s českým prostředím. Douga jsme znali. Věděli jsme, jak funguje na hřišti i mimo něj. Kromě toho nám pomůže s trénováním ofenzivní části,“ řekl Pařízek.

Taky druhou ohlášenou posilu ulovili Knights v kádru aktuálního českého vicemistra. Z Ostravy přivedli running backa Dominika Dvorského, který za poslední tři roky ani jednou nechyběl ve finále první české ligy. „O několika dalších hráčích se ještě jedná. Věřím, že tým kvalitně doplníme a budeme znovu předvádět pěkný fotbal,“ přál si Pařízek.

Cesta Knights

Klub amerického fotbalu Znojmo Knights vznikl v roce 2009. V prvních letech fungování se hráči věnovali pouze sedmičkové verzi hry. V roce 2012 se Knights začlenili pod Českou asociaci amerického fotbalu a v domácím prostředí nastupovali až do roku 2016, kdy si zahráli finále třetí nejvyšší české soutěže. O rok později se přesunuli do Rakouska, kde za poslední tři roky třikrát postoupili o ligu výš. V rakouských soutěžích navíc drží stoprocentní bilanci bez porážky. Se započtením přípravných utkání čítá jejich vítězná série 28 zápasů. Naposledy v loňském finále druhé divize přehráli Salcburk Ducks těsně 27:26 a posunuli se do druhé nejvyšší soutěže. Ta patří mezi jednu z deseti nejlepších evropských lig.