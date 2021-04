Oddíl amerických fotbalistů Znojmo Knights nastupuje už přes pět let k utkáním u našich jižních sousedů. Borci z jihu Moravy prošli od nejnižších pater až do tamější druhé nejvyšší soutěže. I díky tomu, že má rakouská první divize statut profesionální ligy, mohou rytíři trénovat.

Příslušníci Knights proto mohli o prvním dubnovém víkendu po dlouhé době vyrazit na první společný kemp. „Od rakouské federace jsme dostali potvrzení, že jsme vrcholoví sportovci. Naši hráči mají podepsané profesionální smlouvy. Přítomen byl i lékař testující nás na koronavirus,“ přiblížil kouč Znojmo Knights Radim Pařízek.

Někteří fotbalisté oblékli výstroj dokonce po dvou letech. Znojemští hledají quarterbacka, o zvučných posilách prozatím nepřemýšlejí. „De facto se vracíme ke kořenům. Sezonu odehrajeme s jádrovým týmem. Pozici qurterbacka pravděpodobně zastane Lumír Kabelka. Letos nemáme ambici první divizi vyhrát, ale zůstat v ní,“ prozradil Pařízek.

Tým udržuje korektní vztahy s legendami českého amerického fotbalu, jež oblékali znojemský dres. „Jan Dundáček, Josef Fuksa i další mají u nás dveře otevřené. Loni jsme udělali chybu s Američanem Dougem Websterem. Jako člověk nás lidsky zklamal,“ uvedl Pařízek.

Start sezony vidí ve hvězdách. Letošní ročník začal již před dvěma týdny. Knights měli vyběhnout na hřiště k prvnímu duelu tento víkend, ovšem zatím všechna klání byla odvolána. „S rakouskou federací jsme domluveni, že naskočíme zpět, jakmile to bude možné. Nevíme, kdy to bude. Počítáme s koncem května. Pravděpodobně zápasy, které neodehrajeme, prohrajeme kontumačně. Jak nastoupíme, tak odehrajeme to, co budeme moct,“ dodal lodivod Znojma.

Proti Bělorusku i Saudské Arábii

Skvadra z města nad řekou Dyjí si přeje absolvovat alespoň tři zápasy. „Kdybychom teď vyjeli, musíme hrát bez diváků, a kdoví, jestli bychom domácí klání nemuseli hrát v Rakousku,“ krčil rameny Pařízek.

Každý domácí zápas byl dříve pro Knights i jejich fanoušky slávou. „Tuto formu chceme zachovat. Udělat show. Na podzim plánujeme zorganizovat střetnutí proti reprezentacím cizích zemí. Jednáme o utkáních s výběry Běloruska či Saudské Arábie. Chceme hlavně hrát!“ zdůraznil Pařízek.

Rytíři si první rakouskou divizi udrží, jelikož z ní nemohou sestoupit. Soutěže, v nichž před roky začínali, bere tamější svaz jako amatérské. První divizi ne. „V příští sezoně chceme postoupit do finále a jít si pro titul,“ burcoval lodivod Knights.