Skvadře amerických fotbalistů Znojmo Knights letošní krátká sezona skončila. V rakouské první divizi letos absolvovali tři utkání, z nichž dvě vyhráli a jedno prohráli. Stovky fanoušků jihomoravských Rytířů vzhlíželi k první červencové sobotě jako ke spáse.

Do Znojma se měl více než roce vrátit americký fotbal. Nevrátí. „Tým St. Pölten Invaders k naší velké nelibosti zápas pro nedostatek hráčů kontumovali. Knights tedy vyhráli 35:0, ale to nám nevyhradí zklamání,“ uvedli zástupci klubu na své sociální síti.

Trenér Jihomoravanů Radim Pařízek chtěl dohromady se spoluhráči duelem proti St. Pöltenu zakončit jednu éru znojemského amerického fotbalu. „Od příští sezony budeme mít profesionálního trenéra,“ objasnil současný lodivod. Ten u mančaftu zůstává jako manažer.

Provinční tým

Příchod odborného head coache souvisí s postupem Knights do nejvyšší rakouské soutěže AFL. „Jsou tam týmy s milionovými rozpočty v eurech. My jsme malý provinční mančaft, který začínal na prašném hřišti a dotáhl vysoko. Je to, jak kdyby hrálo 1. SC Znojmo kopanou proti Barceloně,“ líčil Pařízek.

Jméno nového stratéga nechtěl prozradit, redakce Znojemského deníku Rovnost však jeho jméno zná. Bude jím Čech disponující zkušenostmi ze zámoří, jež doteď působil jako hlavní kouč týmů z podhůří Alp právě v rakouské AFL.

Znojemští musí přivést posily. Letošní sezonu absolvoval celek z města nad řekou Dyjí kvůli koronaviru v sestavě tvořenou z velké části bývalými hráči. „Máme možnost vzít tři importy z USA. Chtěli bychom mít alespoň quarterbacka z ciziny. Rozhodíme sítě i do českých klubů, pro hráče je atraktivní zahrát si AFL, nedá se to srovnat s českým rybníkem,“ věštil Pařízek.

Knights plánují pro své fanoušky alespoň malou útěchu v podobě exhibičního zápasu. „Na podzim chceme udělat show. Nabízí se hrát třeba reprezentaci Spojených arabských emirátů. Do úvahy přichází i alternativa s nejlepším moravským týmem. Srovnání s českou ligou nám chybí. Vyzvali bychom Brno Sígrs, Ostravu Steelers a zkusili si dát show zápas s bitvou o Moravu, který by přilákal pozornost na americký fotbal a diváky zpět do Znojma,“ uzavřel Pařízek.