Bývalý trenér florbalistů Znojma Libor Šťasta teď své síly naplno věnuje budování florbalového oddílu v Hodonicích, kde postavili novou sportovní halu. „Libor Šopák z tamější tělovýchovné jednoty mě oslovil již před třemi lety. Od té doby jim dělám hrajícího trenéra. Existuje tam komunita patriotů a věřím, že když postavili novou halu, tak vytvoříme skvělé prostředí,“ říká Šťasta v rozhovoru pro Znojemský deník.

Proč jste odešel z postu hlavního trenéra TJ Znojmo Laufen?

Byl jsem odvolán výkonným výborem ke konci dubna. Předtím jsem tam sedm let nepůsobil. Loni mi nabídli, ať trénuji „áčko“. Po první polovině ročníku, kdy se nám dařilo, jsem prý ve druhé části sezony mužstvo nevedl koncepčně. Nebyl jsem si toho vědom. Na druhou stranu to respektuji a každý si jde svou cestou.

LIBOR ŠŤASTA

- narodil se v roce 1978

- v roce 2008 postoupil jako trenér s tehdejším týmem TJ VHS Znojmo do florbalové extraligy

- během sezony 2019/2020 trénoval prvoligové mužstvoTJ Znojmo Laufen

- je ženatý, má dvě děti

Jak jste se dostal do Hodonic?

Libor Šopák z tamější tělovýchovné jednoty mě oslovil již před třemi lety. Od té doby jim dělám hrajícího trenéra. Šel jsem do toho, protože mi chyběl aktivní florbal. Synergicky jsem stíhal i trénování A-týmu Znojma i Hodonic.

Co vás nejvíce trápilo v oddílu Laufenu?

Kdybych chtěl trénovat děti, tak nemám jistotu, že ve Znojmě budu moci zasáhnout do konceptu. Vím, že v Hodonicích jsou nadšení lidé. Existuje tam komunita patriotů a věřím, že když postavili novou halu, tak vytvoříme skvělé prostředí.

Hodonický florbalový tým vznikl před třemi lety. Každý rok jste šli nahoru. Nyní vám cestu zatarasila pandemie koronaviru. Kdybyste postoupili, měli jste se setkat s B-mužstvem Laufenu. Nastaly by na hřišti rozpory, kdyby se hrálo derby?

Každé pondělí jsme trénovali spolu, takže rozpory by zřejmě nebyly. Občas jsem se dostal do rozepře s jedním hráčem, kterého jsem trénoval ještě před deseti lety v extraligovém týmu Znojma, ale jinak jsme v pohodě. Nyní nevíme, jak vše bude. Jelikož Znojemští založili U23, které povede Alan Juříček, tak v úterý a ve čtvrtek plánujeme tréninky s týmy ze Znojemské amatérské florbalové ligy.

V hodonické hale?

Ano. Jde nám hlavně o propojení s hodonickým amatérským florbalem.

Stavba byla během na dlouhou trať. Teď budete moci pořádat turnaje v rámci Jihomoravské ligy.

Soutěž se hraje na třináct turnajů, z nich dva doma. Všechno jsme hráli ve Znojmě, kde zdražil i pronájem, takže jsme rádi, že máme domácí halu. Hodonický tým jezdil na zápasy v osmi i s legendou znojemského florbalu Petrem Slámou. Ten bude hrát i dále. Tréninky máme jednou, maximálně dvakrát za týden.

Jaké máte ambice do dalšího ročníku?

Nechci tomu věnovat kvanta času jako před deseti patnácti lety, jelikož mám rodinu. Na druhou stranu mám děti a chci, aby sportovali. Ve Znojmě jsem to chtěl pomáhat rozvíjet, ale z jejich strany nebyl zájem, tudíž své know-how předám tam, kde to má význam. Nyní musíme připravit tamější A-tým na postup. Na stará kolena si zahrajeme na chuť. Máme na to hrát i se znojemskou U23 vyrovnanou partii. Cílem je postoupit do regionální ligy.

Ovšem když postoupíte do regionální ligy, musíte postavit mládež.

Pravda. Letos začneme s nultým ročníkem. Existuje velký potenciál. Hodonice jsou spádová oblast a bydlí tam spousta dětí a vím, že na tasovické škole jsou kvalitní mladí hráči. Chceme vytvořit prostředí, kde by mládež florbal především bavil, a hlavně bychom v nich formovali správné hodnoty do života. Na okrese dělá florbal jenom Tělovýchovná jednota Znojmo. Nabídneme alternativu.