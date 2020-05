V uplynulé sezoně se mu dařilo, v domácí kuželně v Šanově hodil i 638 bodů. Dle něj však musí v týmu panovat pohoda. „Pokud není čistá hlava, potom je to těžké,“ říká v rozhovoru pro Znojemský deník.

Česká kuželkářská asociace letošní soutěže ukončila předčasně. Co to znamená pro šanovské kuželkáře?

Z mého pohledu přerušení soutěže náš tým nijak nezasáhlo. Neměli jsme ambice postupovat či sestupovat. Asi každého, kdo hraje nějaký sport pro zábavu a hra jej naplňuje, tak ho přerušení sezony mrzí.

Postoupil jste jako jeden ze Šanováků na mistrovství České republiky, jelikož jste na šampionátu Jihomoravského kraje vybojoval druhé místo. Šampionát se měl konat první květnový víkend, ovšem kvůli koronaviru byl zrušen. Mrzí vás to?

Mrzí mě, že se mistrovství České republiky v Praze nekoná, ale tak už to je a nikdo z nás to nezmění. Na druhou stranu, je to hra a tudíž nejde o život.

Kuželny se budou moci otevřít až na začátku června. Jak v současnosti trénujete?

V současné uspěchané době netrénuji vůbec.

Vzpomenete si na nějakou neobvyklou situaci, která se vám během uplynulé sezony stala?

Párkrát se stalo, že jsme v závěrečné rundě na poslední chvíli otáčeli celý výsledek v náš prospěch a nakonec vyhráli i jako celek. V té chvíli to byl příjemný pocit, hlavně na domácí kuželně v Šanově za podpory skalních fanoušku a spoluhráčů, kteří vytvoří takovou atmosféru. Nebo jak se mi povedlo zamíchat karty na mistrovství Jihomoravského kraje v Blansku v druhém náhozu nádherným číslem. To jsou pěkné chvíle. Ale ne vždy se daří.

VÝSLEDKY MLÁDEŽE

Letos jste měl skvělou formu. Vedlo se vám především doma v Šanově, kde jste v listopadu naházel 638 bodů, později v únoru a březnu třeba 565 či 571. Panuje u vás na venkovním hřišti vyšší nervozita?

Pravda, v poslední době se mi celkem dařilo. Nemyslím si, že u mě panuje při hře nervozita. Dokážu se celkem intenzivně soustředit na hru, což potvrdí i spoluhráči. To, že se mi někdy hra nevydaří doma nebo na venkovních kuželnách, je věc druhá. Spíše si myslím, že je to o momentálním soustředění v danou chvíli. Jak říkám: „Pokud není čistá hlava, potom je to těžké.“

Věnujete se kuželkám i jinak? Trénujete mládež?

V současné době šanovské kuželky pouze sponzoruji. Mládež netrénuji z časových důvodu. Nemám takové možnosti. V hloubi duše mě to mrzí a opravdu bych chtěl poděkovat našim lidem, kteří si na mládež dokáží udělat čas a ji vést kupředu, protože podle výsledků jde vidět, že mládež úspěšná.

Jak jste prožíval omezení volného pohybu spojené s pandemií koronaviru?

Nějaké debaty padaly na facebookové skupině. Nějak jsem tomu nevěnoval pozornost jen důležitým věcem. Co se týče koronaviru, nijak závažně mě neomezil ani osobně ani pracovně. Mám na to svůj názor, ale to do kuželek nepatří.