Extraligoví korfbalisté Znojma zvítězili podruhé za sebou. V neděli doma vyzráli nad mančaftem Českých Budějovic 27:18. Velký podíl na výhře Modrých Slonů nad Českými Budějovicemi měla podle hráčky domácích Hany Simonidesové větší účast na trénincích.

Korfbalisté Znojma (ve žlutém) porazili v neděli celek Českých Budějovice 27:18. | Foto: Deník / Lubomír Budný

„Všichni jsme do toho šli s plným nasazením. Koše jsme si rozdělili. Hodně se trefovali i holky na druhé půlce. Jde nám o postup do play-off. Snažili jsme se zmobilizovat všechny síly a na tréninku se scházíme ve velkém počtu. Příprava je kvalitní. Řekli jsme si, že do konce sezony neprohrajeme a zatím vše plníme,“ burcovala Simonidesová.