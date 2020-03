Celek z města nad řekou Dyjí neměl vůbec jednoduchou procházku základní částí tuzemské nejvyšší soutěže. Nakonec z jedenácti zápasů pět vyhrál. Svěřenci a svěřenkyně hrajícího trenéra Jiřího Podzemského tak postoupili mezi čtyři nejlepší týmy.

Modří Sloni ovšem nyní nevědí, kdy a kde semifinále play-off s brněnským Korfbalovým klubem sehrají. Kvůli nouzovému stavu, jež vyhlásila česká vláda minulý týden díky pandemii koronaviru, jsou všechna sportoviště uzavřená. „Před pěti dny jsme se dozvěděli, že máme zrušené veškeré tréninky, jež jsme měli na jedné základní škole. Město Znojmo nařídilo, že veškeré sportovní akce ve znojemské hale jsou zrušené. Bude to platit minimálně měsíc,“ spílal Jiří Podzemský.

Opakovaný duel

Během první březnové neděle před domácími diváky sehrál dohromady se svými spoluhráči a spoluhráčkami vyrovnanou partii právě s mančaftem z jihomoravské metropole. Po prvním poločase svítilo na výsledkové tabuli vyrovnané skóre 13:13. „Šli jsme do toho s tím, že nám bylo celkem jedno, s kým budeme hrát semifinále play-off. Jestli proti Brnu nebo s Prostějovem. Do duelu jsme nakráčeli tak, že pokud prohrajeme s Brnem, tak si to proti nim znovu zopakujeme,“ konstatoval Podzemský. Nakonec však domácí hostům podlehli těsně 24:26. „S Brnem je to vždy takové. Emoce v play-off budou ještě větší, ale týmy si na to dají větší pozor,“ uvedla znojemská hráčka Gabriela Filipovszká.

Nakopnutí patnáctkou

Hrající kouč Podzemský čerpal ještě minulý týden energii z patnácti branek, které nastřílel na konci února poslednímu družstvu extraligy z Náchoda. „Osobně mě to nakoplo. Začnete si pak trošku více věřit, když to padá. Brno není Náchod a hraje odlišný korfbal. Silovější. Jdou více na těsno, nebojí se riskovat, takže to bude úplně o něčem jiném,“ upozornil hrající stratég Modrých Slonů.

Ti podle něj musí do semifinále play-off vstoupit stmelení. „Je potřeba podat spíše kolektivní výkon, než individuální. Chtěli jsme ukázat, že můžeme hrát i proti prvnímu týmu, který za celou sezonu prohrál pouze jednou. Můžeme s nimi držet krok. A když s nimi budeme hrát play-off, tak budou rovnocenným soupeřem,“ dodal Podzemský.

Svízelná situace

Prozatím však neví, kdy k jihomoravskému semifinálovému derby dojde. Stav ztížila aktuální svízelná situace. „Český korfbalový svaz se k tomu ještě nevyjádřil. Jediné, co mi teď můžeme jít si zaběhat do parku,“ uzavřel znojemský trenér.

Modří Sloni Znojmo a extraliga 2019/2020

Základní část: 4. místo z pěti týmů, postup do semifinále play-off s Korfbalovým klubem Brno, zápasy: 12, výhry: 5, remízy: 0, prohry: 7, skóre: 260:270, body: 10.

Nejlepší střelci: Jiří Podzemský 42, Patrik Nguyen 37, Monika Mostbeková 32, Jan Toufar ml. 29, Lucie Šebelová 26, Ivan Žák 25, Klára Zábojová 23, Jakub Žák 19.