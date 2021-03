Do extraligového semifinále měli nastoupit proti tehdejšímu úřadujícímu mistrovi z Brna, play-off už se ale neodehrálo. Kromě koronavirových restrikcí je navíc trápil také odliv několika hráčů a hráček. A letos už se korfbalisté Znojma extraligy ani nedočkali. „Čekali jsme, že se opatření rozvolní a budeme moct alespoň trénovat venku, ale nakonec je to ještě horší. Nejsme takoví profesionálové, abychom si platili trenéra. Každý z nás to bere na sebe,“ říká trenér Jiří Podzemský.

Prozatím rok dlouhá pauza, kterou si korfbal prochází, by ale mohla počtem hráčů ve znojemského klubu zamíchat ještě o něco víc. „Po případném rozvolnění počítáme hlavně s vlastními hráči, ale když bude nejhůř, musíme se podívat jinde. Bylo by to ale komplikované, nedovedu si představit, že by za nás trénoval třeba někdo z Brna či Prostějova,“ lidí kouč Modrých slonů.

Zároveň doufá, že v průběhu extraligové přestávky dorostou do věku mladší hráči, kteří by mohli znojemskému týmu v případě nedostatku hráčů vypomoct. Šlo by podle něj o jedno z mála pozitiv, které by odmlka mohla přinést. „Dorostenci zatím do extraligy zasáhnout nemohli, to by se ale po rozvolnění mohlo změnit. Po takové době jim sice budou chybět zkušenosti, ale oproti starším budou mít navrch ve fyzičce. A když spojíme mladší, kteří to odběhají, s těmi zkušenějšími, bude to ideální,“ myslí si Podzemský.

Už rok trvající individuální tréninky ale týmovým sportům do karet moc nenahrávají. Hromadnou přípravu nahradí jen stěží. „Kliky ani posilování tréninky s balonem nenahradí. Žádný zkušený hráč z týmu si neumí představit, že by nám teď někdo řekl, že můžeme do tělocvičny a že za měsíc hrajeme zápas. Pauza je tak dlouhá, že by to bylo o zranění,“ vysvětluje znojemský lodivod.

Motivace k individuálním tréninkům navíc týmoví hráči hledají jen těžko. „Když si jdete na chvíli zahrát do haly, kde odtrénujete a odjedete domů, je to jednodušší. S rodinou se dobrovolné večerní tréninky kombinují hůře,“ popisuje Podzemský.

Ten se domnívá, že kromě negativních dopadů na jednotlivé týmy bude mít koronavirus vliv také na korfbal obecně. „Našemu sportu teď škodí především to, že není tak známý. V Česku se letos mělo konat mistrovství Evropy, které bylo ale zrušeno. Zvýhodňovány jsou momentálně sporty, na které chodí více diváků, jako například fotbal nebo hokej. Ty budou mít před námi přednost vždycky,“ líčí Podzemský.

