Ne ani dvacetiletý plavec se o druhém březnovém víkendu kvalifikoval na mistrovství Evropy v Budapešti. „Jedná se o obrovskou překážku. V podstatě máme jediný tréninkový prostor, který potřebujeme a bazén je zavřený pro všechny. Nemáme kde trénovat a nemáme ani kam odjet, protože bychom odjeli jinam a tam by to bylo zavřené taky,“ bědoval Adam Hlobeň.

Otazníková olympiáda

Do pátku, než přišla další restriktivní opatření proti šíření koronaviru, trénoval v soukromém bazénu jednoho z hotelů, jež leží v bývalém mezipásmu na hraničním přechodu Chvalovice-Hatě. „Nějaká jiná fyzická činnost potom bude, ovšem v plavání jde o to, abychom naplavali bazény,“ podotknul plavec, jež usiloval donedávna o účast na letošních letních olympijských hrách v japonském Tokiu. Ani není jasné, zdali se v roce 2020 budou konat.

Předčasně skončila sezona i znojemským hokejistům, kteří hrají mezinárodní soutěž EBEL. Pro kondičního trenéra znojemských Orlů Jakuba Šiguta představovalo uzavření sportovišť spíše problém, jak děti stráví volný čas. „Mě osobně se to dotklo ve formě zrušení kruhových tréninků na ZŠ Pražská. Museli jsme bohužel stornovat naplánované akce na víkend jako závod Znojemského běžeckého poháru v Boroticích. Je to nepříjemné, ale naprosto se ztotožňuji s opatřením,“ přiznal Šigut.

Navždy nebo nikdy

Jinou možnost trénování zvolil volejbalista a student brněnské právnické fakulty Richard Stanislav. Ten v současnosti startuje za prvoligové Velké Meziříčí a občas vypomůže i v mančaftu VK PFN Znojmo, jež hraje krajský přebor. „Když zavřeli posilovny, tak mi to vadilo. Musím nyní cvičit alternativně,“ lamentoval Stanislav.

Konec play-off

Restrikce a omezení nečiní problém pouze znojemským sportovcům. Začít play-off proti Ostravankám měli v průběhu druhé poloviny března i stolní tenistky extraligového družstva z Moravského Krumlova.

Podle tamějšího trenéra Jindřicha Bíly se aktuálně na stolně-tenisovém svazu jedná o předčasném ukončení sezony. „Což by pro nás bylo trošku čárou přes rozpočet, neboť právě na play-off jsme od začátku upírali pozornost. Rozhodnout by se mělo tuto středu,“ předestřel hlavní stratég celku z města nad řekou Rokytnou.

Útrum pro fotbal

Nejdříve rozhodlo vedení Moravskoslezské fotbalové ligy a divize, potom soutěže do odvolání přerušil krajský výbor. V pátek museli zasáhnout i představitelé Okresního fotbalového svazu (OFS) ve Znojmě. „Stalo se to ráz na ráz. Vše se měnilo hodinu co hodinu,“ spílal referent OFS Roman Švarc.

Za likvidační považoval rozhodnutí vlády trenér třetiligového klubu 1. SC Znojmo Milan Volf. Kouč fotbalového mančaftu a zároveň člen představenstva oddílu lamentoval nad zahraničními i domácími hráči. Od pátku pak přerušil tréninkový program. „Po zasedání se klub rozhodl přerušit tréninkový proces. Zatím do konce března. Hráči dostali individuální plány, podle kterých se mají řídit. Rozhodnutí je spojeno i s nařízením vedení města, které zavřelo všechna městská sportoviště. Nebudou a nemohou tedy na nich nejen muži, ale ani mládež našeho klubu,“ shrnul Volf pro klubový web.

Znojemskému deníku pak hlavní stratég Znojma přiznal že situace je velice nepříjemná. „Nevíme, jestli se letos bude vůbec ještě pokračovat. Máme hráče, které musíme platit a dodržet jejich smlouvy,“ bál se Volf.

Mrzení od normálu

Dění ohledně pandemie koronaviru sleduje i útočník divizních fotbalistů Tělovýchovné jednoty Sokol Tasovice Pavel Lapeš. „Taková je situace, netýká se to pouze nás, ale postihlo to všechny a musíme to respektovat. Já si myslím, že budeme normálně každý individuálně trénovat,“ uzavřel borec, který v Tasovicích hraje už několik let.