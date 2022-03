Jindřich Pospíšil začínal s kolovou ve dvojici s Jaroslavem Svobodou, se kterým v roce 1961 získali na světovém šampionátu bronzové medaile a o rok později stříbrné. V roce 1964 už hrál Jindřich s mladším bratrem Janem a brali stříbro. „Když jsme s bráchou jeli v roce 1964 poprvé na mistrovství světa, bylo mi dvaadvacet let a jemu osmnáct. Oba jsme byli útoční hráči a v bráně jsme to neuměli ani jeden. Trenér Rudolf Hart nám proto vymyslel jedinou taktiku, se kterou jsme mohli uspět. Museli jsme být tak rychlí a tak útoční, abychom vždy dali alespoň o jeden gól víc než soupeř. Naše zápasy pak končily neobvykle vysokými výsledky,“ vzpomínal Jindřich Pospíšil.

V roce 1965 v Praze na mistrovství světa vybojovali první zlaté medaile, na nejvyšší stupínek vystoupali ještě devatenáctkrát, naposledy v německém Ludwigshafenu v roce 1988. To bylo Jindřichovi 46 let a Janovi 43 let. „Všem jsme dopředu řekli, že hrajeme o dvacátý mistrovský titul a že ať ho získáme nebo ne, po tomto turnaji končíme. Soupeři tedy měli poslední šanci nás porazit a také nám už od samého začátku pořádně zatápěli. Němci i Rakušané měli skvělá mužstva a navíc byli jejich hráči o dvacet let mladší než my,“ líčil Jindřich Pospíšil.

K prvnímu stříbru přidali ještě další tři druhá místa a jednou skončili třetí, nikdy se ze světového šampionátu nevrátili bez medaile. Šestnáctkrát vyhráli evropský pohár v kolové a vybojovali dvacet pět titulu mistrů Československa. V roce 1979 získali ocenění Sportovec roku, osmkrát ovládli anketu Král cyklistiky a v roce 2014 byli mezi prvními uvedeni do nově založené Síně slávy Českého svazu cyklistiky. Čtyřicet let je jako trenér vedl Rudolf Hart, který zemřel v roce 2013 ve věku nedožitých 95 let.

Po skončení aktivní kariéry oba trénovali v zahraničí, Jan ve Švýcarsku, Jindřich v Rakousku. Ten ještě jako reprezentační trenér dovedl v roce 1989 ke zlatu na mistrovství světa dvojici Miroslavů Berger a Kratochvíl.